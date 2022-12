Calciomercato, colpo Rabiot: accordo subito dopo il Mondiale

Importanti novità arrivano sul futuro di Adrien Rabiot nel prossimo calciomercato. Il francese, impegnato in Qatar con la Francia, è in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo di giugno, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino già a partire dal prossimo gennaio. Stando alle ultime notizie, infatti, subito dopo il Mondiale Rabiot definirà l’accordo con il suo prossimo club, in costante contatto con la mamma ed agente Veronique che punta a far guadagnare al figlio cifre faraoniche.

Calciomercato Juventus, futuro Rabiot: le ultime

In casa Juventus tiene banco in queste settimane la questione sul rinnovo di Adrien Rabiot, oltre che a quelle legate alle vicende societarie. Il francese è diventato perno fondamentale del centrocampo di Max Allegri che, in vista del prossimo calciomercato, ha chiesto alla società bianconera di blindare il suo giocatore.

Richiesta tutt’altro che folle da parte del tecnico livornese, visto che in Qatar Rabiot si è messo ancora di più in mostra agli addetti ai lavori, dimostrando di essere un giocatore completamente diverso e molto più maturo, tecnicamente e tatticamente, rispetto a quello della scorsa stagione. Le trattative per il rinnovo saranno però tutt’altro che semplici, e non a caso le prime sensazioni in casa Juventus sono tutt’altro che positive, complice anche il fatto che la mamma-agente Veronique è un osso duro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus punta a blindare Adrien Rabiot rinnovandogli il contratto, ma nulla esclude che il francese possa lasciare Torino già nel prossimo calciomercato invernale difronte ad un’offerta importante.

Juventus, rinnovo Rabiot: decisiva la volontà del giocatore

Subito dopo il Mondiale in Qatar Adrien Rabiot si incontrerà con la Juventus per parlare del suo futuro in bianconero. Decisiva sarà la sua volontà, anche se la mamma Veronique ha idee diverse per il futuro del francese.

Rabiot non ha infatti alcuna necessità di salutare la Juventus nel prossimo calciomercato, anche perchè in diverse occasioni ha dimostrato di trovarsi bene in bianconero ed un suo addio scaturirebbe l’ira di Max Allegri. Una decisione presto dovrà essere presa da parte sua e di sua mamma, anche perchè sennò la Juventus vedrà come muoversi di conseguenza.

Non è infatti da escludere una sua possibile cessione già a gennaio in caso di mancato accordo sul rinnovo, a cifre sicuramente inferiori rispetto a quelle chieste in estate, anche se l’idea di mamma Veronique è quella di lasciar andare in scadenza Rabiot per chiedere un ingaggio importante, sui 10 milioni di euro, a chiunque fosse interessato ad ingaggiarlo la prossima estate.

Juventus: cedere McKennie per accontentare Rabiot

Con il ritorno di Pogba il centrocampo bianconero si ritroverebbe tremendamente affollato, motivo per il quale la Juventus potrebbe decidere di cedere qualche esubero per poi reinvestire il tesoretto accumulato su qualche rinnovo o in altri settori del campo.

Uno dei principali indiziati a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato è Weston McKennie. L’idea del club bianconero è infatti quella di cedere l’americano per accontentare le richieste contrattuali di Rabiot blindandolo, sfornando così la politica diminuzione del monte ingaggi che la Vecchia Signora starebbe portando avanti da un paio di stagioni.

