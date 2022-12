Calciomercato, colpo Mondiale: arriva la stella del Marocco🌟

Il Marocco è la favola di questa Coppa del Mondo, nonché la prima Nazionale africana a raggiungere una semifinale Mondiale. I giocatori della rosa di Walid Regragui hanno sfruttato al meglio questo periodo in Qatar per mettersi in mostra agli occhi degli addetti ai lavori, che hanno selezionato alcuni di loro come giocatori da seguire con attenzione in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Una delle stelle di questo Marocco ha però folgorato il top club europeo, pronto a fare follie pur di accoglierlo a gennaio.

Calciomercato: arriva la stella del Marocco

Il Mondiale è spesso un palcoscenico dalle grandi occasioni, non solo professionali ma anche personali, visto che permette ai giocatori delle diverse nazioni di mettersi in mostra con la maglia del proprio paese.

In quest’edizione è capitato ai giocatori del Marocco che, sotto dalla guida di Regragui, sono ad un passo, ad una partita, dal scrivere la storia del calcio africano. Questo non però è frutto di fortuna, ma di lavoro e qualità tecnica e tattica di cui gode la Nazionale magrebina, anche perchè eliminare Spagna e Portogallo non è da tutti. Le big d’Europa hanno seguito con attenzione le partite del Marocco, segnandosi il nome di alcuni dei protagonisti dei Leoni dell’Atlante, ma in particolare di uno, diventata la vera e propria star di questa Nazionale.

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, il centrocampista del Marocco Azzedine Ounahi ha attirato su di sé l’attenzione dei top club europei nel prossimo calciomercato, pronti a bussare alla porta dell’Angers per assicurarsi una delle rilevazioni più piacevoli di questo Mondiale.

Calciomercato, Ounahi seguito dalle big: ecco chi lo vuole

La carriera di Azzedine Ounahi è pronta a stravolgersi completamente grazie alle prestazioni del centrocampista marocchino in questo Mondiale. Il numero otto della formazione di Regragui si è infatti messo in mostra in queste 5 partite in Qatar, dimostrando di essere un giocatore all’altezza dei grandi palcoscenici internazionali.

Diversi sono i club che hanno iniziato a seguire il magrebino, ma uno di particolare è pronto ad accoglierlo immediatamente in squadra, già a partire da gennaio. Stando alle ultime notizie, infatti, il Barcellona starebbe pensando di portare in Liga Azzedine Ounahi nel prossimo calciomercato, mettendo a disposizione di Xavi un nuovo centrocampista, complice anche la quasi certa uscita di Kessiè a gennaio.

Calciomercato: l’Angers fissa il prezzo di Ounahi

Dopo un Mondiale del genere sarà difficile trattenere Ounahi nel prossimo calciomercato, motivo per il quale l’Angers si sarebbe rassegnato all’idea di perderlo, sfruttando però proprio la Coppa del Mondo per guadagnare bene dalla cessione del suo centrocampista.

Stando alle ultime notizie, infatti, per convincere l’Angers a lasciar partier Ounahi nel prossimo calciomercato ci vorranno almeno 12 milioni di euro, in pratica il quadruplo del rispettivo valore reale di mercato del marocchino, che si dovrebbe aggirare attorno ai 3,5 milioni die uro secondo dati Transfermarkt.

