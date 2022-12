Roma, ansia Mourinho: diventa ct, ma rifiuta il Portogallo

José Mourinho verso l’addio alla Roma? Il tecnico giallorosso non ha portato grandi miglioramenti al club capitolino nonostante la vittoria della Conference League. I tifosi sono felicissimi del suo apporto alla società, si aspettavano molto di più ma sanno anche che può portaare ulteriori salti di qualità e vorrebbero tenerselo stretto in vista del futuro. Ma Mourinho vuole provare una nuova esperienza e può diventare ct.

Roma, addio Mourinho: diventa ct

La Roma può perdere José Mourinho che può diventare il nuovo ct. Il tecnico giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora parlato con la società per il futuro. Al termine dell’accordo attuale con il club capitolino può diventare il nuovo commissario tecnico per giocarsi un’altra grande chance al Mondiale.

I tifosi della Roma sono già preoccupati per il futuro di Mourinho e iniziano a tremare in vista del futuro. Ricominciare con un nuovo progetto porta a diverse difficoltà e le situazioni potrebbero cambiare.

Secondo le ultime notizie, Mourinho può lasciare la Roma e diventare il nuovo commissario tecnico. Vuole provare una nuova avventura, potrebbe cambiare radicalmente il modo di approcciarsi al calcio e vivere un’esperienza da allenatore di Nazionale.

Brasile: esonero Tite, c’è Mourinho come nuovo ct

Il Brasile ha scelto per l’esonero di Tite dopo la clamorosa debacle al Mondiale in Qatar. Il suo futuro è stato già deciso e annunciato e molto presto potrebbe anche essere annunciato il sostituto. Tra le idee della Federazione verdeoro c’è Pep Guardiola che, però, guadagna tantissimo e ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Manchester City.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nella lista del Brasile come prossimo ct c’è anche José Mourinho. L’allenatore della Roma ha il contratto in scadenza nel 2024, non ha ancora parlato di rinnovo con la società e potrebbe decidere di cambiare il suo futuro.

A Tite viene imputato di essere un tecnico con un percorso prettamente sudamericano, poco rivolto all’Europa, e per vincere i Mondiali bisogna battere le migliori nazionali europee: ecco perché si pensa a Mourinho.

Mourinho al Brasile? No al Portogallo: le ultime

Brasile e Portogallo si danno battaglia per tesserare Mourinho come prossimo ct. L’allenatore della Roma ha convinto entrambe le Federazioni che vorrebbero un allenatore di esperienza e di qualità assoluta per puntare ai prossimi Mondiali. Ma è lo stesso Special One pronto a fare una scelta importante: dire di no al “suo” Portogallo perché non ha una rosa che gli piace e, soprattutto, potrebbe non avere più i leader carismatici come Ronaldo e Pepe.

