Brasile: il nuovo ct arriva dall’Italia, a gennaio l’annuncio 😱

C’è un clamoroso retroscena di calciomercato riguardo il futuro commissario tecnico del Brasile. La Federazione è a lavoro per trovare il sostituto di Tite, che ha annunciato che si prenderà sei mesi di riposo prima di decidere il suo futuro. L’ormai ex ct della Nazionale verdeoro ha già comunicato che il suo ciclo è finito. Adesso si apre la caccia al successore. A gennaio arriverà l’annuncio della Federazione.

Brasile: deciso il futuro di Tite

Esperienza non proprio positiva per Tite alla guida del Brasile: due eliminazioni ai quarti nei Mondiali ed un solo successo nella Copa America del 2019. Numeri che certificano la delusione del commissario tecnico che non proseguirà la sua esperienza sulla panchina della Nazionale verdeoro.

Il suo futuro lo deciderà con calma nei prossimi mesi. Adesso dovrà prendersi un po’ di riposo. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Tite vuole una panchina in Europa. Il suo sogno si chiama Italia o Spagna. Adesso, però, è troppo presto. Prima dovrà superare la delusione per l’eliminazione dai Mondiali.

Intanto arrivano indiscrezioni anche riguardo il prossimo commissario tecnico del Brasile. E’ aperta la caccia al sostituto di Tite. In lizza anche un allenatore che, attualmente, è in Serie A alla guida di un top club. Svelati tutti i dettagli su questa clamorosa indiscrezione.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mourinho ct del Brasile, la suggestione

E’ già partita la corsa per la sostituzione di Tite alla guida del Brasile. I nomi in lizza sono tanti. La Federazione è a lavoro per individuare il profilo perfetto che possa raccogliere l’eredità dell’ex tecnico dell’Internacional. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, si cerca un profilo di alta esperienza. Prima del Mondiale c’era stato un colloquio con l’agente di Guardiola. A confermato anche il vice presidente della Federcalcio brasiliana, Francisco Novelletto. Adesso le cose sono cambiate, con il tecnico spagnolo che ha rinnovato con il Manchester City. Ecco perché la Gazzetta dello Sport rivela che sullo sfondo ci sia anche l’ipotesi di vedere sulla panchina del Brasile Mourinho, attualmente alla Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato Napoli: Giuntoli lo soffia alla Roma, svelate le cifre del colpo 😳

Brasile: dal sogno Mourinho a Menezes, i candidati per la panchina

Da capire la volontà della Federcalcio brasiliana che sta valutando una serie di profili di allenatori. Si cerca un tecnico che abbia una vasta esperienza nel calcio. I profili inseguiti dal Brasile per il ruolo di ct sono oltre Mourinho anche Mano Menezes, Jorge Jesus, Luis Castro, Dorivaljr, Diniz. Sullo sfondo anche l’ipotesi Luis Enrique e Rafa Benitez.

Ednaldo Rodrigues, il presidente federale, prenderà una decisione nel mese di gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Calciomercato: sondaggio per Vlahovic, Juve spalle al muro💣