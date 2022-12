Juventus, altro infortunio: Allegri teme di perderlo a lungo

È stato tra i protagonisti dell’esperienza ai Mondiali e, per giocare gli stessi, potrebbero allungarsi i tempi di recupero, tanto da non farcela al rientro dalla sosta. È quanto teme la Juventus, è quanto teme Massimiliano Allegri che già durante la stagione ha dovuto fare a meno di lui per un lungo periodo. Ora, con la sosta Mondiale, deve continuare a fare i conti con il suo problema, che si trascina da diverso tempo. Ecco le novità dal J-Medical.

Notizie Juventus, nuovo infortunio: Allegri teme il peggio

Non arrivano buone notizie dal J-Medical, uno dei titolarissimi della Juventus potrebbe essere ancora fermo ai box a causa di un infortunio.

Un nuovo problema che rischia di emergere, dopo che il calciatore aveva regolarmente giocato negli impegni con la sua Nazionale, per i Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar. E teme il peggio ora Allegri, quando manca meno di un mese dal ritorno in campo, col bisogno di averli tutti a disposizione per la rincorsa alle prime posizioni da trovare, considerando anche quello che sarà poi l’impegno al Diego Armando Maradona a gennaio contro la capolista Napoli.

Secondo quanto riportato da uno dei principali quotidiani italiani, Dusan Vlahovic sarebbe ancora alle prese con il suo infortunio.

Ultime Juventus, infortunio Vlahovic: la notizia

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie legate alle condizioni di Dusan Vlahovic, che sarebbe ancora alle prese col suo infortunio: c’è il problema della pubalgia.

I bianconeri sperano che al rientro dalla sosta, il fastidio che ora avverte Vlahovic, sia acqua passata. La Juve, nel corso dei Mondiali, è stata costantemente in contatto con lo staff medico della Serbia. Al rientro dal Mondiale, però, sembra ancora sotto monitoraggio continuo la condizione del centravanti serbo.

Vlahovic assente al rientro? La possibilità

C’è una possibilità che è quella di vedere Vlahovic ancora assente al rientro dalla sosta, dopo i Mondiali, in campo con la Juventus. I bianconeri potrebbero non averlo a disposizione, Milik e Kean scalpitano per una maglia da titolare.

