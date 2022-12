ULTIM’ORA – Cristiano Ronaldo sconvolge tutti sul futuro: “È tutto finito”

Dove giocherà Cristiano Ronaldo nel 2023? Il campione portoghese ha terminato il Mondiale nel peggiore dei modi e ora sta decidendo con cura come proseguire la sua carriera. Ha detto addio al Manchester United, ora è libero da vincoli contrattuali e firmerà a parametro zero con il prossimo club che vorrà acquistarlo. È arrivato il suo annuncio che ha sconvolto l’intero mondo del calcio: le parole.

Calciomercato, futuro Cristiano Ronaldo: annuncio shock

Attualmente svincolato e deluso dal Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, Cristiano Ronaldo non ha inciso in maniera positiva con la squadra lusitana. Presto potrebbero essere prese delle decisioni importantissime sul suo futuro, con novità sia nei club che con la Nazionale. A gennaio troverà l’accordo con un nuovo club ma la situazione si sta surriscaldando in questi giorni e le sorprese sono dietro l’angolo.

La proposta che l’Al-Nassr ha fatto a Cristiano Ronaldo per il futuro è fantascientifica: 200 milioni a stagione per due anni e mezzo. Il campione portoghese sembrava ad un passo dalla firma con il club saudita ma le sue scelte potrebbero essere molto diverse. Stando alla situazione attuale, non ha ancora deciso in maniera definitiva.

Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina nella sfida contro il Marocco e il Portogallo è stato eliminato ai quarti di finale. Al ct Santos non sono piaciute le parole del portoghese all’uscita dal campo durante la partita contro la Corea del Sud e le scelte si sono riversate contro l’intera Nazionale. Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo nel 2023?

Cristiano Ronaldo, l’annuncio sconvolge i tifosi: sul futuro

Cristiano Ronaldo ha affidato ai social network l’annuncio sul suo futuro. Dopo la cocente sconfitta con il Portogallo e l’eliminazione ai Mondiali è definitivamente tramontato il sogno di vincere la competizione più importante per ogni calciatore.

“Vincere un mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il Portogallo, ma mettere il nome del nostro paese sul livello più alto del mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle 5 presenze che ho segnato ai Mondiali per 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai voltato la faccia alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Sono sempre stato un altro a lottare per l’obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese”.

Futuro Cristiano Ronaldo – “Per ora non c’è molto altro da dire. Grazie Portogallo Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato… Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni“.

Futuro Cristiano Ronaldo: pazza idea Milan

Il futuro di Cristiano Ronaldo si scrive nei prossimi giorni: c’è anche il Milan. Dopo il Mondiale e la grande delusione, sta valutando con estrema cura cosa fare della sua carriera. L’Al-Nassr sembra la squadra più vicina all’acquisto del fenomeno portoghese ma nel suo futuro potrebbero esserci risvolti clamorosi. Secondo quanto riferisce El Nacional, il Milan sarebbe pensando seriamente di prendere CR7 per il dopo Leao.

