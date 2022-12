Calciomercato Juventus, beffa Inter: sta arrivando a Torino

Si muove il calciomercato Juventus per gennaio 2023: ecco le ultime notizie con il club pronto a pizzare un colpaccio per la gioia di Max Allegri. Dopo un periodo complicato e difficile, a causa della vicenda societaria, il club non molla gli obiettivi di mercato. La società è pronta a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri ed ha già individuato un rinforzo da prendere nella prossima sessione. Arrivano l’annuncio che spiazza anche l’Inter, da tempo sul giocatore. L’affare è pronto a chiudersi.

Juventus, Cherubini lo soffia all’Inter

Tra gli obiettivi nel mirino dei bianconeri c’è anche il giocatore che è nei radar anche di altre squadre italiane, tra cui l’Inter. La Vecchia Signora è pronta ad intervenire per sistemare la rosa a disposizione di Allegri, rendendola più competitiva in vista della seconda parte di stagione che vedrà i bianconeri protagonista anche in Europa League.

Dopo la vicenda societaria che ha visto coinvolto il club bianconero, i dirigenti sono a lavoro anche sul fronte mercato. L’obiettivo del club è quello di portare quanti più talenti in rosa, la nuova linea è quella di puntare sui giovani di qualità.

Ecco perché la Juventus vuole l’attaccante del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram che rappresenta un grande investimento per il futuro. Il giocatore è in linea con gli obiettivi della nuova dirigenza. Ha tutte le qualità per fare bene.

La Vecchia Signora tenta il sorpasso ai neroazzurri dell’Inter, da tempo sulle sue tracce.

Calciomercato: Thuram alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da cm.com, il giocatore del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram può firmare per la Juventus.

L’attaccante è nei radar della Vecchia Signora. Una vera e propria occasione, considerando che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. I bianconeri stanno provando ad anticipare la concorrenza dell’Inter.

Juventus: folta concorrenza per Thuram

Come papà Lilian, Marcus Thuram può firmare con la Juve nel prossimo calciomercato. I bianconeri sono a lavoro per anticipare altri club sulle tracce del giocatore. L’obiettivo è portarlo a Torino la prossima stagione, quando il giocatore sarà libero di firmare a parametro zero con la Juventus. Sulle tracce del francese classe 1997 c’è anche il Bayern Monaco così come l’Inter.

