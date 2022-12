Calciomercato, l’esterno arriva in Serie A: beffata l’Inter

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata di un club di Serie A. Dopo aver tirato le somme alla fine di questi primi tre mesi di stagione, il tecnico ha espressamente chiesto alla società qualche rinforzo in quel di gennaio per puntare a raggiungere gli obiettivi prefissatosi ad inizio stagione. Il club sembra essere sulla buona strada anche perchè, stando alle ultime notizie, è praticamente fatta per l’arrivo di un nuovo esterno nel prossimo calciomercato, giocatore che tanto piaceva anche all’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Serie A, firma l’esterno: tecnico accontentato

In questa sosta Mondiale i club stanno studiando quelle che potrebbero essere delle valide soluzioni con le quali rinforzare le rose dei rispettivi allenatori nel prossimo calciomercato. In quel di gennaio non saranno protagoniste solo le big, ma anche tutte quelle strade che vogliono rendere indimenticabile questa stagione raggiungendo risultati storici.

Chi punta a rendere memorabile questa stagione, casomai con il ritorno in Europa dopo averla sfiorata nel 2019 uscendo ai play off di Europa League, è il Torino. Juric ha inculcato la sua mentalità ai giocatori in questi due anni, ma l’impressione è che manchi ancora qualcosa per permettere ai granata di compiere quel definitivo salto di qualità. Questa mancanza potrebbe però presto arrivare dal mercato.

Secondo Tuttosport, infatti, il Torino avrebbe messo gli occhi su Jesus Vazquez del Valencia per rinforzare la fascia sinistra nel prossimo calciomercato, giocatore che segue da tempo anche l’Inter.

Calciomercato Toro, blitz spagnolo: obiettivo Vazquez

Il Torino lavora per rinforzare la rosa di Ivan Juric in vista di una seconda parte di stagione dove il sogno si chiama Europa. Per farlo il tecnico ha però chiesto qualche rinforzo in vista di gennaio, inevitabile se si vuole raggiungere un obiettivo così importante.

Diversi sono i reparti nei quali i granata dovranno investire, ma Juric ha dato precedenza ad un nuovo innesto per la fascia sinistra, mobilitando immediatamente la società. In un recente viaggio in Spagna, infatti, il ds Emiliano Moretti ha individuato il perfetto rinforzo per la formazione del croato, giocatore seguito anche dall’Inter.

Secondo le ultime notizie, infatti, il Torino sarebbe realmente interessato a portare in Serie A Jesus Vazquez nel prossimo calciomercato, talento classe 2003 del Valencia ai margini del progetto tecnico di Gattuso.

Torino: il Valencia fissa il prezzo di Vazquez, ma occhio all’Inter

Con il blitz di Emiliano Moretti in Spagna il Toro è entrato prepotentemente in corsa per Lucas Vazquez. Il ragazzo spagnolo è poco calcolato da Gattuso che, comunque, in questa prima parte di stagione lo ha coinvolto in alcune occasioni.

Questo fa sì che la valutazione del ragazzo non sia esorbitante, ma ciò non vuol dire che il club spagnolo faccia sconti. Secondo Tuttosport, infatti, per convincere il Valencia a lasciar partire Jesus Vazquez nel prossimo calciomercato il Torino dovrà presentare un’offerta da almeno 3 milioni di euro, tesoretto racimolabile tramite qualche cessione. Questo potrebbe frenare il club granata, che deve stare attento all’insidia Inter, che da tempo segue il giocatore.

