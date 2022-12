Calciomercato, Haaland in Serie A: arriva l’annuncio di papà Alfinge💣

Incredibili ed inaspettate novità arrivano sul futuro di Erling Haaland nel prossimo calciomercato. Arrivato in estate al Manchester City per soli 60 milioni di euro, il norvegese potrebbe clamorosamente lasciare i Citizens dopo solo un anno e fare le fortune di un altro club. Ad annunciarlo è stato Haaland sr, Alf-Inge, che ha infatti svelato che il figlio potrebbe cambiare già area e giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Serie A: arriva Haaland? L’annuncio del padre

Tutti i club del mondo sognano di avere Erling Braut Haaland nella propria rosa, anche perchè un attaccante così prolifico e decisivo, a questa età, non si vedeva da un pò di tempo sui palcoscenici europei ed internazionali. Dopo aver stupito tutti con la maglia del Salisburgo prima e del Dortmund poi, Haaland ora fa le fortune del Manchester City.

Ai Citizens il norvegese è risultato essere immediatamente decisivo: 17 apparizioni sotto la guida di Guardiola e già ben 23 gol messi a segno. Numeri da capogiro, che l’attaccante potrebbe presto e clamorosamente iniziare a macinare in Italia.

Intervistato da France Football, Haaland sr, Alf-Inge, ha infatti svelato che il figlio potrebbe trasferirsi in Serie A in un prossimo calciomercato, attivando le fantasie dei tifosi dei diversi club desiderosi di vedere un campione del genere con la maglia della propria squadra del cuore.

Calciomercato, Haaland in Serie A: ecco quando

Il dado è tratto. Alf-Inge Haaland ha innescato una questione di mercato non indifferente, anche perchè ha annunciato che il figlio Erling un domani potrebbe solcare i campi della Serie A.

Nel corso della lunga ed interessante intervista rilasciata a France Football, Alf-Inge ha infatti svelato quelli che potrebbero essere i tempi d’attesa per vedere un domani Haaland giocare in Serie A, animando le fantasie di tifosi ed appassionati:

“Erling in Serie A? Potrebbe accadere tra tre anni, quando se ne andrà dalla Premier. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma questa potrebbe essere una possibilità.”

Futuro Haaland: tra Italia, Germania, Spagna e City

Non solo Italia, Haaland sr ha indicato come possibili mete per il figlio Erling anche Spagna e Germania per le prossime sessione di calciomercato, senza però escludere la possibilità di diventare una leggenda del City, proprio come il papà:

“Erling potrebbe rimanere al City anche per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. La mia impressione è che però potrebbe ripetere tipo un’esperienza alla Borussia Dortmund, lasciando dopo 3 anni e dimostrando di poter vincere ovunque. Vedremo.”

