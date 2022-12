Calciomercato, ritorno di Eder in Serie A: “Non posso rifiutare” 😱

Non ha nascosto nulla nella sua intervista, l’ex centravanti della Nazionale italiana e perno fermo tra i titolari di diversi club in Serie A. Gioca ancora e ha voglia di mettersi in gioco, chiudendo la carriera in Italia. Quest’oggi, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di uno dei principali quotidiani italiano, ha svelato le sue ambizioni nel ritorno in Serie A, dopo la sua esperienza vissuta in Brasile, col San Paolo.

Calciomercato, colpo Eder in Serie A: il suo annuncio

Ha parlato l’ex Inter e Sampdoria, Citadin Eder. Lo ha fatto in un’intervista quest’oggi, l’attaccante italo-brasiliano che dopo una vita passata in Serie A, ha adesso 36 anni ed è pronto ancora a mettersi in gioco.

Il suo contratto con il San Paolo, club brasiliano, è scaduto ed è a tutti gli effetti un calciatore svincolato e di enorme esperienza, che potrebbe far ancora comodo in Italia. Per sua stessa ammissione, infatti, non direbbe di no ad una proposta in arrivo per lui.

Citadin Eder si farebbe trovare pronto per la Sampdoria, qualora i blucerchiati avessero bisogno del colpo di calciomercato che porta a lui. Lo rivela lo stesso attaccante, ecco di seguito quella che è stata la sua intervista, rilasciata quest’oggi dal quotidiano.

Mercato Sampdoria, senti Eder: “Se mi dovessero chiamare…”

Sono i colleghi de Il Secolo XIX a riportare le parole nell’intervista di Eder, che parla così di un suo ipotetico ritorno alla Sampdoria, in Serie A: “Quando ho lasciato la Cina l’ho detto al mio agente che, l’unico club in cui sarei tornato in Italia, era la Sampdoria. C’erano delle possibilità, ma io non ho voluto. C’era voglia di tornare da parte mia, ma il club aveva altre idee e io le rispetto tutte. Anche ora non ci sono stati contatti ma io lo dico senza problemi che, se dovesse arrivare una chiamata dalla Sampdoria, non riuscirei a dire di no. Alcuni tifosi mi scrivono ancora, ricordano i miei gol e le emozioni vissute”.

Ultime Sampdoria, la scelta non cadrà su Eder: i motivi

Non cadrà sul ritorno di Eder, la scelta della Sampdoria. Con l’addio di Caputo, si andrà a cercare un nuovo innesto, che possa essere funzionale per l’obiettivo salvezza con Dejan Stankovic. L’età troppo avanzata dello stesso Eder rende nostalgico sì, il suo ritorno, ma non possibile.

