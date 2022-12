Vicario o Carnesecchi, una big d’Italia ha scelto il suo nuovo portiere

Via il portiere titolare, in cambio di un giovane portiere italiano. È nelle intenzioni del ds del top club di Serie A, che ha scelto a chi affidare i guantoni da titolare nel nome del giovane portiere. Scelta fatta, il ds partirà infatti all’assalto per l’estremo difensore italiano. Scelta presa, uno tra Vicario e Carnesecchi in porta.

Calciomercato, Vicario o Carnesecchi: scelta presa per la porta

Scelta presa per la porta perché uno dei top club italiani è pronto a partire all’assalto, con l’opzione di cessione conseguente per il portiere titolare.

Sono stati diversi i rumors attorno al portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, ma anche quelli su Carnesecchi. Ad oggi, i due giovani portieri italiani, rappresentano i veri e propri oggetti del desiderio per la porta dei diversi top club, in Italia e non solo.

C’è un club pronto a piazzare l’offerta, scelta presa sul sostituire il portiere titolare. È la Roma che, separandosi con Rui Patricio, potrebbe puntare tutto su un nuovo portiere di calciomercato in arrivo: uno tra Vicario e Carnesecchi.

Mercato Roma, colpo in porta: scelta fatta su Rui Patricio

Scelta fatta per sostituire Rui Patricio, sono i colleghi de Il Messaggero a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Roma, con il colpo tra i pali che porta ad uno tra Vicario e Carnesecchi. Secondo le idee dei giallorossi, Guglielmo Vicario sarebbe ad oggi il primo nome per la porta, considerando quanto già fatto non solo in questa prima parte di stagione, ma anche in quella passata, da protagonista assoluto nella salvezza ottenuta dall’Empoli.

Ultime Roma, le cifre del colpo Vicario

Guglielmo Vicario è il colpo in porta per i giallorossi, ma la Roma dovrà versare nelle casse dell’Empoli una cifra importante. Servirà partire da una base di almeno 10-15 milioni di euro per convincere i toscani a cedere il portiere italiano.

