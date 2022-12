Arrivano le ultimissime notizie sul calciomercato Napoli con De Laurentiis che ha dato mandato a Giuntoli di lavorare in vista della sessione invernale di mercato. Il patron azzurro è disposto ad accontentare Spalletti. Il direttore sportivo ha in mente un piano per convincere uno dei migliori giocatori della Roma a firmare con il club partenopeo. Una mossa a sorpresa che spiazzerebbe tutti.

Napoli, colpo dalla Roma: i dettagli

Per il futuro del Napoli spunta una clamorosa pista di mercato. E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a riferire i dettagli dell’affare. Il club azzurro ha tutte le carte in regola per convincere il giocatore a sposare il progetto azzurro. Spalletti è un’arma in più, in questo senso.

Il primato in classifica in Serie A e le ambizioni della società, stanno spingendo sempre più giocatori verso il Napoli. Tra questi ci sono anche molti talenti italiani che stanno pensando di trasferirsi in azzurro. Il calcio d’alto livello espresso dalla squadra di Luciano Spalletti sta impressionando tutti. Ed è per questo motivo che il talento è tentato dall’esperienza in Italia con la maglia di un’altra squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Giuntoli è pronto a portare a Napoli Zaniolo della Roma.

Zaniolo al Napoli, il piano e le cifre

Il Napoli vuole prendere dalla Roma Zaniolo per il prossimo calciomercato. La società è disposta a trattare con il giocatore, nel caso in cui non rinnovasse con la Roma. Sul piatto 30 milioni di euro.

Attualmente Nicolò ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024, ad oggi non ci sono stati passi avanti per il prolungamento. Ecco perché il Napoli è pronto ad inserirsi e a beffare la Roma. L’affare può entrare nel vivo, ecco quando.

Roma: tutto fermo per il rinnovo di Zaniolo, spunta il Napoli

Entro giovedì ci sarà un vertice tra l’agente Claudio Vigorelli e il general manager della Roma Tiago Pinto. Si discuterà del futuro del trequartista. Zaniolo ha molte richieste soprattutto dall’estero, ma il Napoli è pronto a prenderlo per il prossimo calciomercato estivo. In un puzzle perfetto per gli azzurri che prevede, nel caso, la cessione di Lozano.

