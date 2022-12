Calciomercato, Bennacer non rinnova: firma per una big💥

Importanti novità arrivano sul futuro di Ismael Bennacer nel prossimo calciomercato. L’algerino, che ha raggiunto il Milan in quel di Dubai per la tournée invernale, sarebbe pronto a svelare il suo futuro dopo i continui rumors delle scorse settimane. Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista sarebbe ad un passo dal raggiungere l’accordo con una big, abbandonando di conseguenza le trattative per il suo rinnovo di contratto con il Milan.

Calciomercato, addio Milan: Bennacer verso una big

Ismael Bennacer è in scadenza con il Milan nel giugno del 2024 ma, vista l’importanza nel numero 4 negli schemi di Stefano Pioli, Maldini e Massara stanno lavorando con largo anticipo al suo rinnovo per evitare il riproporsi di situazioni alla Donnarumma o alla Kessiè.

Le prestazioni dell’algerino di questi ultimi anni non sono passate di certo inosservate come dimostrato anche dagli approcci delle big europee con il suo entourage. Come per Leao, anche la questione rinnovo Bennacer tiene banco in casa Milan, ma in queste ultime ore si sarebbe registrata un’importante novità che potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l’Arsenal avrebbe intenzione di portare a Londra Ismael Bennacer nel prossimo calciomercato, approfittando della situazione contrattuale dell’algerino con il Milan per strapparlo ai rossoneri.

Calciomercato Milan: l’Arsenal studia il piano per Bennacer

L’Arsenal naviga a gonfie vele in Premier League, ed Arteta ha intenzione di riportare all’Emirates un titolo che manca dal 2002 grazie anche ad un accurato lavoro nel calciomercato. Il tecnico spagnolo avrebbe individuato in Bennacer il perfetto rinforzo per la sua mediana, ed i Gunners sarebbero all’opera per accontentare Arteta.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Arsenal sarebbe pronta a presentare al Milan un’offerta per portare Bennacer in Premier League già a partire dal prossimo calciomercato invernale, sfruttando la complicata situazione contrattuale dell’algerino con i rossoneri.

Maldini, su vigile predisposizione di Pioli, non ha alcuna intenzione di cedere il centrocampista a gennaio, viste anche le trattative per il rinnovo, ma difronte ad un’offerta da 50-60 milioni di euro il dirigente rossonero potrebbe pensarci.

Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: le ultime

Nonostante le continue voci su un suo possibile addio nel prossimo calciomercato, il Milan continua a lavorare per rinnovare il contratto ad Ismael Bennacer. Il recente passaggio di procura ad Enzo Raiola ha leggermente rallentato le trattative ma, secondo Tuttosport, subito dopo la tournée a Dubai la dirigenza rossonera si incontrerà con gli agenti dell’algerino per definire il suo rinnovo.

Le cifre si dovrebbero aggirare attorno ai 4-4,5 milioni di euro, ma il mancato godimento da parte del Milan del decreto crescita potrebbe complicare il tutto, anche se Maldini ha intenzione di blindare e trattenere assolutamente Bennacer.

