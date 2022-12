La Juventus perde il suo pupillo: va all’amica-nemica storica 😱

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe portare tanti nomi importanti. Le indagini in corso metteranno sotto la lente d’’ingrandimento degli inquirenti ogni operazione che i bianconeri proveranno a concludere. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, però, ha intenzione di fare un mercato oculato e proiettato al futuro, con l’acquisto di giovani promesse e nuovi campioni sconosciuti.

Calciomercato Juventus, addio al pupillo: ecco dove va

Il futuro della Juventus sarà fatto di giovani importanti e di prospettiva: sono queste le idee di calciomercato del club bianconero. La nuova società studia le mosse giuste per iniziare a costruire una rosa vincente per gli anni a venire. L’obiettivo è quello di contenere i costi il più possibile ma mantenere sempre molto alto il valore della rosa.

La dirigenza della Juventus vuole migliorare la rosa dopo il Mondiale: i colpi di calciomercato potrebbero essere molto importanti. Si pensa già ai possibili nuovi innesti e al futuro del club dopo le polemiche che stanno coinvolgendo l’intero ambiente Juve e non solo. Per sistemare i conti sarà molto importante anche liberarsi di esuberi e di ingaggi pesanti.

Secondo le ultime notizie, la Juventus sta studiando anche i colpi di calciomercato dall’estero che potrebbero migliorare la rosa. Ma c’è un pericolo imminente, con la big che vuole soffiare il giovanissimo talento ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, occhi su Fresneda: le ultime

La Juventus fa sul serio per Ivan Fresneda. L’esterno destro è l’obiettivo numero uno per la fascia bianconera a gennaio: è da tempo, ormai, tra i primi nomi della lista della società per rinforzare la zona campo più “debole” in questo momento e nelle prossime settimane si può tentare l’assalto.

La Juventus valuta i nuovi nomi del calciomercato e pensa a Ivan Fresneda per il futuro. Il terzino spagnolo può diventare il colpo del futuro per il club bianconero che sta cercando il giusto sostituto di Juan Cuadrado. La società sta studiando per un calciomercato meno ricco e potenzialmente importante, portando alla Continassa i migliori giovani in giro per il mondo.

In forza al Valladolid, Ivan Fresneda è il nome che fa impazzire la nuova dirigenza della Juventus. Ma i bianconeri non sono gli unici a valutare il classe 2004.

Juventus: il Real Madrid piomba su Fresneda

La Juventus vuole Ivan Fresneda nel calciomercato di gennaio ma c’è anche il Real Madrid. Il Valladolid non molla il colpo e chiede il pagamento della clasuola rescissoria per cedere il classe 2004. Costa 30 milioni di euro e per trovare questa liquidità, la Juventus dovrà cedere uno dei big ma il Real Madrid fa sul serio per sostituire Dani Carvajal.

