Attacco terroristico: coinvolto il suocero, calciatore sotto choc 😱

Una situazione surreale quella che è venuta fuori nelle ultime ore. Il mondo del calcio è rimasto ancora una volta coinvolto nella politica. Mentre si giocano i Mondiali, tanti altri giocatori non convocati o che non hanno partecipato con le loro Nazionali si stanno allenando con i loro club. Uno di questi giocatori avrebbe appreso la triste notizia con sua moglie, perché sarebbe coinvolto proprio il suocero.

Attacco terroristico: giocatore del Real Madrid incredulo

In Germania, un gruppo di golpisti, aveva mosso i primi passi per tentare di rovesciare lo Stato Federale e restaurare il Reich. Grazie alla mobilitazione di 3mila agenti, che hanno fatto irruzione in oltre 130 abitazioni, la Polizia tedesca ha infatti arrestato i 25 individui che erano coinvolti in questo complotto. Uno di loro è anche il padre della moglie di un giocatore del Real Madrid.

Perché c’è stato un tentativo di attacco terroristico che avrebbe coinvolto anche il suocero di uno dei calciatori del Real Madrid che ora sta cercando di capire con la famiglia come potrebbe evolversi la situazione per lui e la sua famiglia.

Infatti, è il giocatore del Real Madrid David Alaba coinvolto in questo attacco terroristico indirettamente, con una vicenda che ha dell’incredibile.

Germania: arrestato il suocero di David Alaba

Tra di loro figurava Frank Heppner, chef stellato e anche padre di Shalimar, la compagna di David Alaba, il difensore austriaco del Real Madrid. Il calciatore si stava allenando al centro sportivo del Real quando ha appreso la notizia inaspettata, che ovviamente ha lasciato sconvolto lui e la sua famiglia.

Real Madrid: David Alaba sotto choc, giorni di permesso

Sotto choc David Alaba del Real Madrid con sua moglie per l’arresto del suocero. Lui che si stava allenando con il suo club spagnolo perché l’Austria non ha partecipato ai Mondiali 2022 in Qatar. Ora Carlo Ancelotti e la società potrebbero dare dei giorni di permesso al giocatore dopo quanto accaduto nelle ultime ore.

