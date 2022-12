Southgate esonerato, ecco il nuovo ct dell’Inghilterra 💣

Delusione cocente per l’Inghilterra, eliminata dalla Coppa del Mondo per mano della Francia. Nel quarto di finale gli inglesi sono stati battuti per 2-1, fatale l’errore dal dischetto di Harry Kane che ha mandato alle stelle il rigore del 2-2. Intanto arrivano la notizia in merito all’esonero di Southgate dall’Inghilterra e la scelta sul sostituto. Dopo la finale persa agli Europei contro l’Italia e l’eliminazione ai quarti contro la Francia, il destino del tecnico è segnato. Svelato il nome del suo successore

Inghilterra eliminata dai Mondiali, la scelta su Southgate

Al termine della partita persa dall’Inghilterra per 2-1, nei quarti di finale contro la Francia, che è costata l’eliminazione degli inglesi dai Mondiali, il ct Southgate ha svelato il suo futuro sulla panchina della Nazionale.

“Io posso dire che abbiamo fatto una prestazione che è stata all’altezza delle aspettative. Il match è stato deciso da piccoli episodi. Resto comunque orgoglioso del lavoro fatto e del nostro percorso, abbiamo sprecato tante occasioni: non potevamo dare di più”.

A un passo dall’esonero il ct dell’Inghilterra Southgate La risposta dell’allenatore:

“Avrò modo di parlare con la Federazione. Adesso c’è bisogno di tempo, tutti noi dobbiamo prendere delle decisioni per il futuro. Dobbiamo riflettere”.

Intanto arriva dal Qatar la notizia dell’addio dell’attuale ct dell’Inghilterra e l’arrivo sulla panchina della Nazionale inglese di Mauricio Pochetitino.

Inghilterra, Southgate verso l’esonero: Pochettino il sostituto

Dopo aver terminato l’esperienza in Francia alla guida del Psg, il tecnico argentino non ha trovato alcuna sistemazione. E’ attualmente libero, in attesa di una sistemazione. Alcuni mesi fa era già uscita fuori la notizia di un avvicendamento in panchina dopo il Mondiale in Qatar con l’addio di Southgate e l’arrivo di Pochettino sulla panchina dell’Inghilterra. Adesso i dirigenti della Federazione dovranno scegliere al più presto il nuovo commissario tecnico. In lizza potrebbe esserci anche Rafa Benitez che ha legato la sua carriera alla Premier League e che tuttora vive proprio a Liverpool insieme alla sua famiglia.

Pochettino ct dell’Inghilterra

Già prima della partenza per il Qatar erano uscite indiscrezioni relative all’approdo sulla panchina della Nazionale inglese di Pochettino pronto ad accettare l’incarico di nuovo ct dell’Inghilterra. L’ex Tottenham è molto stimato dai dirigenti della FA ed è per questa ragione che potrebbe accettare subito e sostituire Southgate.

