Calciomercato, Guardiola in panchina: ora si può fare, la notizia

Guardiola in panchina, ora è concretamente possibile. Faranno di tutto per portarlo come nuovo allenatore, anche se non nell’immediato. Quella al City, con la speranza per lui di portare la prima Champions League al club di Manchester, potrebbe infatti essere la sua ultima annata. Occhio al futuro, perché dall’estero hanno svelato dove sbarcherà Pep Guardiola.

Guardiola in panchina, annuncio di calciomercato: scelto lui

Scelto Pep Guardiola alla guida tecnica per il progetto che verrà fuori, con lui a capo dello stesso.

Dall’estero ne sono certi, è il plurititolato allenatore che finirà in panchina, dopo la debacle venuta fuori a seguito delle vicende emerse anche in serata. Dopo le dimissioni, che erano state già annunciate prima ancora di stasera, ora il nuovo progetto porta il nome di Guardiola, affascinato probabilmente a quella che è l’idea di finire in panchina, in un ruolo così importante.

A seguito delle dimissioni di Tite, arrivate in serata, Pep Guardiola è stato indicato come primissimo nome per un ruolo da CT con il Brasile. Una scelta che avrebbe del clamoroso, con l’ipotesi di vedere uno dei migliori allenatori al mondo pronto a guidare una Nazionale, per il suo futuro.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Brasile, Guardiola CT: scelto lo spagnolo in panchina, la notizia

La notizia arrivata in serata avrebbe del clamoroso: Pep Guardiola CT del Brasile. L’ipotesi non è da scartare perché, alla fine della stagione, il tecnico del City potrebbe lasciare per finire proprio al Brasile, in un progetto di 4 anni con l’obiettivo di ottenere un traguardo importante con i verdeoro.

A lanciare la bomba sono i colleghi di Globoesporte, sui candidati per un ruolo da CT per il futuro del Brasile. E i tifosi chiedono a gran voce il nome di Pep Guardiola.

LEGGI ANCHE >>> Manchester City: rinnovo Guardiola attraverso un acquisto

Ultime su Guardiola, ipotesi CT: prima la Champions

Prima la Champions League con il Manchester City, poi potrà pensare all’ipotesi CT con il Brasile. Nelle idee di Guardiola c’è infatti la tanto desiderata Champions che, con il City, non è ancora arrivata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, accordo con Guardiola: firma dopo il Mondiale