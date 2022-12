Dramma ai Mondiali: è morto in sala stampa, famiglia disperata 😱

Dramma nel mondo del calcio e al Mondiale 2022 in Qatar. E’ morto proprio in queste ore sotto gli occhi di tutti e la notizia ha subito iniziato a circolare, fino ad arrivare tristemente alla sua famiglia che ancora non riesce a credere quanto accaduto. La sua morte è avvenuta durante l’ultima partita dei Mondiali giocata nelle scorse ore in Qatar, Argentina-Olanda. Nelle prossime ore è attesa anche la salma di ritorno nel proprio paese.

Mondiali in Qatar: è morto

C’erano già stati dei campanelli di allarme nei giorni scorsi, ma dopo alcuni controlli era tornato a lavoro. Ora però la moglie, una virologa diventata celebre durante la pandemia Covid in America, ha dovuto confermare la triste notizia. Grant Wahl è morto. Uno dei giornalisti più importanti negli Stati Uniti che lo scorso novembre era stato fermato dalla polizia locale in Qatar per una maglietta arcobaleno indossata.

Aveva soltanto 48 anni Grant Wahl quando è morto nelle ultime ore e aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated, rivista che seguiva il basket universitario e il calcio. Poi il salto alla CBS Sports nel 2021 per seguire questi Mondiali in Qatar. Aveva anche un podcast quotidiano e qualche giorno fa aveva raccontato di essersi recato in ospedale per problemi respiratori, dove gli sarebbe stata riscontrata una bronchite.

Il giornalista Grant Wahl è morto e l’America e non solo piangono la sua scomparsa.

Morto Grant Wahl: infarto in sala stampa, America sotto choc

Grant Wahl è deceduto durante Argentina Olanda in sala stampa. Come svelato dalla radio americana NPR, infatti, è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Immediato l’arrivo del personale medico che ha praticato un soccorso d’urgenza per poi portarlo via, ma non c’è stato niente da fare. Grant Wahl è morto per un attacco di cuore.

Morte Grant Wahl: i messaggi di cordoglio

Il giornalista americano Grant Wahl era uno di quelli di grande fama negli USA, tanto che sono arrivati immediatamente i messaggi di cordoglio di tanti sportivi sui social, come anche quello di LeBron James. Un messaggio alla famiglia in modo pubblico è stato mandato anche dal presidente FIFA Gianni Infantino per la scomparsa prematura di Grant Wahl.

