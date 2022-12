Esonero Santos, il Portogallo pesca in Italia: ecco il nuovo ct

Il Portogallo ha deciso per l’esonero di Fernando Santos. Il commissario tecnico portoghese non è riuscito a portare la sua squadra alla vittoria del Mondiale, nonostante convocazioni di primissimo livello che facevano pensare che i lusitani fossero i favoriti assoluti alla vittoria finale. Inoltre l’esclusione di Cristiano Ronaldo dalle partite più importanti ha fatto innervosire anche tutti i tifosi.

Portogallo, esonero Santos: scelto il sostituto

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo esce ai quarti di finale contro il Portogallo. I lusitani hanno perso contro una squadra nettamente inferiore, sono usciti senza centrare l’obiettivo semifiale e hanno abbandonato la grande competizione internazionale tra la delusione dei tifosi e la rabbia nei confronti dell’arbitro. A fine partita sono partite fortissime accuse nei confronti del direttore di gara ma anche del ct Fernando Santos.

Il futuro del Portogallo si scrive nelle prossime ore e potrebbe avere risvolti incredibili. La partita contro il Marocco potrebbe essere stata l’ultima di Cristiano Ronaldo e di Pepe. I due leader, tecnici e carismatici della selezione rossoverde, hanno raggiunto un’età importantissima e il futuro è da decidere.

Secondo le ultime notizie, il Portogallo sta valutando con estrema attenzione l’esonero di Fernando Santos. La Federazione non è affatto contenta del lavoro svolto nelle ultime competizioni e ha deciso di dirgli addio con effetto immediato.

Portogallo, esonero Santos: Mourinho nuovo ct?

Il Portogallo è pronto al cambiamento radicale: esonero per Santos. Secondo quanto riferisce Record, la Federazione è furiosa per la gestione dei campioni durante il Mondiale e sta prendendo decisioni molto importanti in vista del futuro.

L’esonero di Fernando Santos è una possibilità concreta e già nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. Le lacrime di Cristiano Ronaldo hanno provocato rabbia e sgomento in tutti i portoghesi che avrebbero voluto vincere il Mondiale per accompagnare CR7 alla fine della carriera con tutti i più grandi trofei in carriera.

L’esonero di Fernando Santos dal Portogallo potrebbe portare al clamoroso accordo con José Mourinho. L’attuale allentore della Roma non è certo di restare in giallorosso e potrebbe decidere di allenare la sua Nazionale per affrontare una nuova esperienza.

Portogallo, Mourinho nuovo ct? Roma in ansia

La Roma può perdere José Mourinho che può diventare il nuovo ct del Portogallo. Il tecnico giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024 e alla fine dell’accordo con i giallorossi può diventare il nuovo commissario tecnico per giocarsi un’altra grande chance al Mondiale di USA-Messico-Canada. I tifosi giallorossi iniziano già a tremare in vista del futuro. Ricominciare con un nuovo progetto porta sempre a diverse difficoltà e il futuro del club è ancora in bilico.

