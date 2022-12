Calciomercato, En Nesyri “vede” la Serie A: accordo con la big 👀

Youssef En Nesyri è il colpo di calciomercato in Serie A. Il bomber marocchino sta disputando un Mondiale di grandissimo livello e il suo futuro potrebbe essere nel campionato italiano. Già in estate si era parlato di un possibile approdo nel calcio italiano ma poi non se ne fece più nulla. E a gennaio, o per l’estate, ci sarà la possibilità di prenderlo a titolo definitivo e completare definitivamente il reparto offensivo.

Calciomercato, En Nesyri in Serie A: si chiude

Il futuro di Youssef En Nesyri sarà in Serie A? Nel Mondiale in Qatar con il Marocco sta dimostrando di essere uno dei migliori centravanti del mondo a suon di gol e di giocate meravigliose. Sia contro il Belgio che contro il Portogallo è andato a segno e ha reso grande la nazionale di Walid Regragui, arrivando in semifinale per la prima volta nella storia. Il suo gol ha battuto la squadra di Cristiano Ronaldo, al suo ultimo Mondiale in assoluto.

En Nesyri piace da tempo alle big di Serie A e questa volta potrebbe essere il colpo per gennaio o per la fine della stagione. Anche con il Siviglia è l’uomo di riferimento di Jorge Sampaoli ma il suo futuro è tornato in bilico dopo lo spettacolare Mondiale che sta conducendo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Youssef En nesyri sarà il colpo per l’attacco della big di Serie A. La dirigenza lo ha messo nel mirino già diversi mesi fa e ora potrebbe tentare l’affondo decisivo.

Calciomercato Milan, colpo En Nesyri: al posto di Giroud

Il Milan sta pensando a Youssef En Nesyri per il dopo Giroud. L’attaccante marocchino, impegnato al Mondiale con il Marocco, ha portato i suoi clamorosamente alle semifinali dove incontrerà la vincente tra Inghilterra e Francia (proprio di Giroud).

Secondo quanto riferito da SuperDeporte, il Milan è già in contatto con il Siviglia per il colpo En Nesyri. In caso di mancato rinnovo del francese ex Arsenal e Chelsea, infatti, i rossoneri dovrebbero trovare un sostituto e hanno deciso di puntare sul classe ’97 del Siviglia.

En Nesyri al Milan sarebbe un colpo possibile con l’addio di Giroud e Ibrahimovic. A fine stagione si deciderà definitivamente il futuro della rosa rossonera e si potrà cambiare centravanti. Non ci sono solo i rossoneri sul marocchino e potrebbero scatenarsi aste.

Milan, per En Nesyri servono almeno 20 milioni

Il colpo En Nesyri per il Milan non sarà facilissimo. Dopo il Mondiale da protagonista assoluto con il Marocco, il suo prezzo e le pretendenti sono aumentate. Ha il contratto in scadenza nel 2025 con il club andaluso e, ad oggi, non sembrano esserci spiragli per il rinnovo di contratto. Il suo futuro potrebbe essere in Serie A ma servono almeno 20 milioni di euro per strapparlo al Siviglia.

