Inter, addio subito dopo il Mondiale: ecco dove giocherà De Vrij

Importanti novità arrivano sul futuro di Stefan De Vrij nel prossimo calciomercato. Il centrale olandese, dopo l’eliminazione di ieri sera per mano dell’Argentina dal Mondiale in Qatar, è pronto a godersi delle meritate vacanze per poi tornare in campo con l’Inter, anche se da gennaio potrebbe incredibilmente vestire un’altra maglia. Stando alle ultime notizie, infatti, De Vrij sarebbe pronto a firmare con un nuovo club immediatamente di ritorno dal Mondiale, anticipando di sei mesi la fine della sua esperienza nerazzurra.

Calciomercato Inter, addio De Vrij: una big sull’olandese

Stefano De Vrij è oramai in una fase calante della sua carriera, e l’ultima sofferente stagione di Serie A ne è stata la dimostrazione. L’olandese è in scadenza il prossimo di giugno e, visto il rendimento non all’altezza delle previsioni, l’Inter valuta la sua permanenza in rosa.

Ad oggi Stefan De Vrij per i nerazzurri non è una priorità, visto che Marotta ed Ausilio sono concentrati al 100% sul rinnovo di Milan Skriniar, che rappresenta essere il presente ed anche il futuro della difesa dell’Inter. Questo rende più volubile il futuro del centrale olandese in nerazzurro ed in generale in Italia, dato l’interesse nei suoi confronti di diversi club europei.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l’Atletico Madrid starebbe pensando di rinforzare la propria difesa con Stefan De Vrij nel prossimo calciomercato.

Inter, l’Atletico segue De Vrij: le ultime

Nel futuro di Stefan De Vrij potrebbe essere, anche se indirettamente, sempre a tinte nerazzurre. Dopo quattro anni alla guida della difesa dell’Inter il centrale olandese potrebbe cambiare area, ed a volerlo sarebbe proprio una ex conoscenza del club meneghino.

Stando infatti alle ultime notizie, poi confermate anche dalle fonti vicine al club, l’Atletico Madrid vorrebbe portare in Liga De Vrij nel prossimo calciomercato per rinforzare la difesa del Cholo Simeone.

In scadenza con l’Inter nel 2023, l’olandese rappresenta una vera e propria opportunità per i Colchoneros, desiderosi di rivoluzionare la retroguardia del Cholo.

Calciomercato, Inter-Atletico: scambio in vista?

Con l’interessamento del club di Madrid per De Vrij potrebbe scaturirsi un vero intreccio di mercato sull’asse Milano-Madrid. Qualora i Colchoneros decidessero di compiere l’affondo decisivo per l’olandese già a gennaio, Marotta avrebbe pronta un’offerta incredibile.

Se De Vrij dovesse infatti trasferirsi in Liga già a gennaio, l’Inter potrebbe pensare di chiedere in scambio Josè Gimenez all’Atletico nel prossimo calciomercato, risparmiandosi la ricerca di un nuovo centrale e liberando la formazione del Cholo da un’esubero che a Simone Inzaghi piace tanto.

