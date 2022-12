Argentina-Olanda: indagini FIFA, squalifiche pronte 😱

Grandissime polemiche per la partita dei Quarti di Finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Olanda. Le due Nazionali devono fare i conti con l’inchiesta aperta da parte della FIFA. Infatti, potrebbe arrivare una svolta importante ora con delle squalifiche che possono arrivare per le due Nazionali. Le prossime ore sono decisive per la prossima partita contro la Croazia dove c’è molta attesa.

FIFA: indagini su Argentina Olanda

Una partita che è stata molto sentita e dove è successo di tutto. Infatti, sono arrivate tante critiche per il comportamento in campo dei calciatori da parte di entrambe le Nazionali e in particolare per gli argentini. Si sono viste delle scelte poco rispettose e da poco esempio per i ragazzi che davanti alla tv hanno guardato la partita.

Tutti coinvolti, anche i migliori giocatori, tanti faccia e faccia e accenni di risse. Fino alla fine, anche dopo i rigori decisivi per la vittoria dell’Argentina ai danni dell’Olanda, abbiamo assistito a delle scene che ora sono entrate nel mirino della FIFA. Ora l’Argentina rischia di giocarsi la prossima partita in vista della finale senza alcuni di questi giocatori in panchina e anche forse i dirigenti che sono stati presi di mira.

Argentina Olanda può portare a delle sanzioni importanti da parte della FIFA.

FIFA: indagine su Argentina Olanda

La FIFA ha aperto un’indagine sul comportamento di alcuni giocatori e dirigenti argentini al termine della partita contro l’Olanda dei Mondiali. Saranno decisive le prossime ore per capire se arriveranno sanzioni da parte della FIFA contro alcuni dei calciatori argentini che si sono resi protagonisti di comportamenti poco rispettosi.

Argentina: giocatori a rischio squalifica

Potrebbero essere a rischio anche dei giocatori dell’Argentina con possibili squalifiche dopo la partita con l’Olanda. Una scelta simile potrebbe portare i giocatori della Nazionale argentina a non giocare la semifinale con la Croazia dei prossimi giorni e forse anche la possibile Finale.

