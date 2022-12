Juventus, guai finanziari in borsa: sta succedendo in queste ore

I problemi in casa Juventus continuano: ora si rischia anche in borsa. Nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza: a far discutere è la clamorosa notizia che ha portato al cambiamento di tutto il CdA che ha deciso di lasciare con effetto immediato la squadra. I problemi finanziari della Juventus dopo gli ultimi bilanci, hanno portato al clamoroso cambio di rotta e ora a nuovi problemi molto gravi.

Juventus, problemi di quotazione in borsa: le ultime

La Juventus sta vivendo nuovi problemi di Borsa e di quotazione dopo le dimissioni del CdA. Nelle prossime settimane si profilano scenari particolarmente gravi che potrebbero cambiare le sorti della stagione attuale e futura. La Juventus e Andrea Agnelli si sono separati dopo l’avvio indagini della Procura di Torino che hanno coinvolto l’ex presidente bianconero, insieme a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

Nel futuro della Juventus cosa succederà? Cosa rischia realmente il club bianconero dopo le indagini della Procura di Torino e di quelle della FIGC?

Le ultime notizie sono poco confortanti anche per quanto riguarda la Borsa. La Juventus, una delle poche società italiane con soci di maggioranza e quotata in borsa, sta vivendo problemi economici sempre più gravi.

Guai in borsa per la Juventus: cosa succede

Chiude ancora in perdita, la Juventus in Borsa. Il titolo della società bianconera registra un calo dello 0,71% a 0,2516 euro per azione, chiudendo la settimana in perdita. Dopo le dimissioni del CdA, il titolo della Juventus in Borsa ha perso circa il 10% del suo valore, mentre la capitalizzazione è scesa da 700 a circa 644 milioni.

Piazza Affari, in cui la Juventus è quotata in Borsa è riuscita a chiudere in rialzo l’ultima seduta della settimana dopo una giornata all’insegna dell’incertezza. In rialzo gli scambi a 1,76 miliardi di euro di controvalore, quasi 500 milioni in più rispetto alla vigilia e poco sotto gli 1,8 miliardi di martedì scorso.

I guai finanziari della Juventus potrebbero portare a novità ancora più importanti per tutti i soci. I prossimi giorni saranno decisivi anche per la situazione economica e per il futuro del club che coinvolgerà anche il calciomercato.

Juventus, quotazione in Borsa cala: la situazione

Sotto pressione Stellantis (gruppo che ha grandi quotazioni in casa Juventus, con -2,54% a 13,72 euro) in controtendenza con il settore dell’auto in Europa. Il titolo ha completamente azzerato una serie di rialzi che lo avevano spinto fino a sfiorare i 15 euro lo scorso 1 dicembre, riportandosi al punto di partenza di 22 giorni prima.

