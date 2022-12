Inter, Marotta lascia e resta in Italia: ecco per chi firma💣

L’Inter sta programmando i prossimi colpi di calciomercato, sia estivo che invernale, ma dalla parte della sede nerazzurra ci si sta domando se l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ci sarà a guidare tutte le operazioni. Il club sta opzionando i possibili nomi da acquistare per migliorare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione ma, stando alle ultime notizie, il dirigente nerazzurro potrebbe non essere più all’Inter a partire dalla prossima stagione, visto che un altro club di Serie A è pronto ad accoglierlo in amministrazione.

Marotta: addio Inter, ma futuro comunque in Serie A

In queste settimane di sosta Mondiale l’Inter sta valutando i possibili nomi da acquistare nel prossimo calciomercato per migliorare la rosa di Simone Inzaghi in vista di una seconda parte di stagione importante, dove l’obiettivo principale è quello di tentare una clamorosa rimonta ai danni del Napoli per conquistare la tanto ambita seconda stella e proseguire il proprio cammino europeo in Champions League.

Il calciomercato di gennaio sarà sicuramente una nuova occasione per l’Inter, dato che la competizione in Qatar potrebbe portare ad opportunità nuove e diverse, con alcuni calciatori vogliosi di cambiare area e compiere un importante salto di qualità in carriera dopo essersi messi in mostra con le rispettive Nazionali. La prossima finestra invernale di trasferimenti, però, avrà un retrogusto di malinconia dalle parti della sede dell’Inter, dato che potrebbe essere l’ultima per uno dei dirigenti nerazzurri.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, potrebbe salutare i nerazzurri al termine della stagione per trasferirsi in un altro club di Serie A, facendo avverare un clamoroso ritorno.

Calciomercato Inter, addio Marotta: ecco il club di Serie A per il quale firma

L’esperienza da amministratore delegato dell’Inter di Giuseppe Marotta sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo quattro anni alla guida dei nerazzurri, con uno Scudetto, una Supercoppa ed una Coppa Italia in più nel palmares, l’ad starebbe valutando l’idea di lasciare Milano, complici anche le ultime notizie relative al suo futuro in un altro club di Serie A.

Stando infatti a quanto questa mattina da ‘Il Corriere dello Sport‘, in casa Juventus starebbero salendo le quotazioni proprio di Beppe Marotta come nuovo ad del club bianconero a seguito delle dimissioni del CdA delle scorse settimane.

Per il dirigente dell’Inter sarebbe un ritorno più che gradito, dato il vincente passato bianconero.

Inter, non solo Juve: Marotta ha anche un’alternativa

Le ultime settimane hanno lasciato intendere che il futuro di Marotta a partire dalla prossima stagione potrebbe essere clamorosamente lontano dall’Inter. Il dirigente è uno dei più rinomati in Italia, nonché uno dei più vincenti, e diversi club sono pronti a strapparlo ai nerazzurro per averlo in dirigenza.

Stando alle ultime notizie, però, oltre alla Juventus anche la FIGC potrebbe offrire un’interessante opportunità a Marotta nel futuro prossimo. Uno scenario, quella della Federazione, ad oggi più suggestivo che altro, a differenza di quello bianconero che ogni giorno diventa sempre più insistente.

