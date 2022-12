Caso Juventus: scandalo Chiellini, club in Serie C 😱

Una delle situazioni peggiori di sempre per il calcio italiano e che riguardano ancora una volta la Juventus, ma non solo. Perché sono tanti altri i club coinvolti in questo possibile scandalo di bilanci che la Procura di Torino ha portato alla luce. L’inchiesta PRISMA si è conclusa con le indagini e presto inizieranno diversi processi che potrebbero condannare per sempre alcuni club italiani, anche quelli più titolati e importanti.

Juventus: Chiellini coinvolto, club a rischio

Non è un caso se nella Juventus tutto il Cda ha mollato presentando le dimissioni dal club bianconero, che ora vorrà provare a dimostrare che quelle persone agivano per conti propri e non per la Juventus. Sarà difficile, forse impossibile, ma dopo le accuse arrivate ora bisognerà dare spazio alla difesa per capire come andrà a finire questa situazione. Intanto, in casa Juventus continua ad esserci tensione, perché il club bianconero deve fare i conti anche con un’altra situazione.

Infatti, da quello che si evince sull’inchiesta Juventus Claudio Chiellini sarebbe coinvolto per la Procura di Torino. Emergono nuovi fatti sulla società bianconera riguardo il fratello di Giorgio Chiellini, ex difensore. Claudio, direttore sportivo del Pisa, avrebbe avuto un peso importante nella strategica dell’articolato sistema di plusvalenze che sono sotto inchiesta.

Juventus e Pisa rischiano con Claudio Chiellini finito nel mirino delle inchiesta.

Juventus: Claudio Chiellini tra gli indagati e il Pisa rischia

E’ proprio per questo che il Pisa rischia grosso insieme alla Juventus per colpa di Claudio Chiellini riguardo la questione plusvalenze che però riguardano i tanti giocatori giovani. Il direttore del Pisa avrebbe ricordato ai dirigenti Paratici e Cherubini in maniera ciclica questioni riguardanti plusvalenze dei giovani entro la fine del bilancio di ogni anno per colmare la perdita che si sarebbe registrata.

Pisa e Juventus: retrocessioni pronte

Con questo nuovo fatto portato alla luce che riguarda Claudio Chiellini Juventus e Pisa rischiano le retrocessioni anche. Tante le possibili sanzioni che possono arrivare da un momento all’altro ai due club italiani, chi può essere mandato in Serie B, chi Serie C e altri tra penalizzazioni di punti, pesanti multe e tanto altro.

