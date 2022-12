Annuncio di calciomercato su Luka Modric, subito dopo la partita giocata dalla Croazia. In diretta è intervenuto l’intermediario di mercato che ha svelato quella che è la notizia sul centrocampista del Real Madrid, in merito a quelli che sono stati i rumors degli ultimi giorni. Un sogno vero e proprio per la Serie A, il titolare della Croazia e del Real Madrid ha ancora un altro anno di contratto con il Real Madrid, ma chissà che le cose non possano cambiare.

Calciomercato, notizia su Modric: svelato tutto su Inter e Napoli

Ha parlato quest’oggi l’intermediario di calciomercato, Sabatino Durante, in merito a quelli che sono i rumors di mercato su Luka Modric.

Nel corso dei giorni scorsi non sono mancate le voci legate alla Roma, come ipotetico colpo per l’anno prossimo, tanto sognato dai suoi tifosi. L’idea di poter vedere Luka Modric in Serie A, inoltre, piacerà a tutti i tifosi del calcio italiano, seppur da “avversario”.

E ne ha parlato, ai microfoni di TvPlay, l’intermediario Sabatino Durante, svelando un vero e proprio retroscena di calciomercato su Modric, ma legato a Inter e Napoli.

Mercato Serie A, retroscena Inter e Napoli su Modric

Rivela un retroscena di calciomercato su Inter e Napoli, legato a Luka Modric, Sabatino Durante. Ecco cos’ha detto ai microfoni di TvPlay nel corso della trasmissione in onda, in diretta, sulla piattaforma Twitch: “Come si fa a parlare male di Modric? Vediamo tutti come gioca. Frequento molto l’ambiente croato e vi dico che vuole rimanere il più possibile al Real Madrid, per poi giocare negli USA. Resterebbe in Spagna quindi. Ma io ricordo che lo voleva il Napoli quando ancora c’era Pierpaolo Marino e prima ancora del Tottenham. Gli dissero che era roba da grande calcio, infatti poi andò in Inghilterra. Fu vicino all’Inter, poteva arrivare, ma il Real Madrid rilanciò”.

“Modric ama l’Italia, parla italiano”, la rivelazione

Era girato un video, in passato, di una frase in allenamento in italiano di Luka Modric. E la conferma arriva proprio dall’ospite presente sul canale Twitch: “Lui sarebbe venuto volentieri perché ama l’Italia, parla anche un po’ di italiano”.