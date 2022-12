Milan, Maldini vola in Spagna e chiude: colpo 2002

Il Milan sta studiando per il calciomercato. La volontà è quella di rendere la rosa del futuro ancora più competitiva per continuare a vincere e tornare a far grande i rossoneri anche in Europa. Fredric Massara e Paolo Maldini sono stati eletti i migliori direttori sportivi d’Europa e ora sono pronti a mettersi di nuovo al lavoro per il futuro. Stefano Pioli non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di vincere altri trofei e sta aspettando colpi nuovi.

Calciomercato Milan, colpo assurdo dalla Spagna: le ultime

Il Milan sta studiando il calciomercato e i possibili colpi che potrebbero arrivare in futuro. La situazione più spinosa in casa rossonera riguarda il futuro di Leao e chi potrebbe arrivare al posto. Dal Mondiale sono emersi nomi molto interessanti che i rossoneri hanno inserito nei propri taccuini ma ci sono anche progili da diversi club internazionali, grandi promesse e calciatori di grandi qualità. Maldini e Massara stanon già pensando al futuro in caso di addio dell’ex Lille.

I due acquisti in zona offensiva della scorsa estate, Charles De Ketelaere e Divock Origi, hanno migliorato l’attacco rossonero e aumentato anche le chance vittoria dei rossoneri. Ma manca ancora un colpo da 90 che faccia impazzire i tifosi e Maldini sta valutando uno dei nomi più interessanti del panorama mondiale.

Il Milan prepara i prossimi colpi di calciomercato: possibile un nuovo affare. La dirigenza ha individuato le aree su cui lavorare ancora per gennaio e regalare a Pioli una rosa ricca di qualità, che possa accrescere il valore assoluto del Milan.

Calciomercato Milan, colpo Yeremy Pino: le ultime

Yeremi Pino può diventare un obiettivo concreto del Milan. L’ttaccante del Villarreal sa giocare su tutto il fronte offensivo e potrebbe diventare uno dei più grandi calciatori del prossimo futuro. I rossoneri sono alle prese con un ringiovanimento della rosa e, soprattutto, con il futuro incerto di Rafael Leao.

Yeremi Pino ha stupito tutti per le sue doti tecniche ed è uno dei nomi che sta valutando il Milan per il futuro. Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Villareal sta valutando la sua cessione per incassare cifre altissime da reinvestirle, poi, sul mercato.

Il Milan tiene sott’occhio Yeremi Pino e tenterà l’assalto in caso di cessione di Leao. Il suo futuro è certamente roseo e il club rossonero vorrebbe portare una nuova freccia al proprio arco. L’affare non è semplice, dato l’interesse concreto di molti club di Premier League.

Milan su Yeremy Pino: affare da 4o milioni

Il Milan sta studiando il colpo Yeremy Pino dal Villarreal per il futurio. Il classe 2002 ha un contratto fino al 2024 con i sottomarini gialli e la società vorrebbe cederlo per incassare cifre importanti da reinvestire. Fa gola al Milan e alle altre big e ha una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Potrebbe essere un investimento importante e un affare totale da 40 milioni di euro: il Milan è pronto a proporre un quinquennale da 2 milioni a stagione (più del doppio di quanto guadagna attualmetne).

