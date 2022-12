Cristiano Ronaldo rifiuta l’Al-Nassr: accordo stellare in Serie A 😱

Cristiano Ronaldo torna in Serie A. È questa l’ultima, clamorosa, notizia di calciomercato che infiamma i tifosi e fa sognare in vista del futuro. Il club sta decidendo se confermare l’arrivo del portoghese che si è separato dal Manchester United ed è libero a parametro zero. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo nel campionato italiano e non all’Al-Nassr che gli garantiva uno stipendio fantascientifico.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo di nuovo in Serie A

Molte squadre sono tornate in corsa per prendere Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato. Nelle ultime ore è uscita fuori un’indiscrezione clamorosa riguardo il trasferimento del giocatore, che può firmare subito dopo i Mondiali. Il Manchester ha deciso di mettere alla porta il giocatore che non rientra più nei piani del club e si sono accordati per dirsi addio.

Intanto escono fuori nuove pretendenti per il giocatore, club di prima fascia e non solo pronti ad ingaggiare il campione. L’Al-Nassr sembrava il club più vicino al calciatore portoghese, offrendo un contratto fantascientifico per farlo firmare immediatamente.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Serie A. Il portoghese non è ancora troppo convinto di approdare in Arabia Saudita e stava aspettando un’offerta concreta dall’Europa.

Calciomercato Milan, colpo Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo colpo del Milan per il calciomercato di gennaio o per l’estate. Questa è la notizia clamorosa che arriva dalla Spagna, che vuole il portoghese nuovamente in Serie A dopo l’addio al Manchester United. Con il Portogallo, al Mondiale in Qatar, non sta vivendo un buon momento di forma e il suo futuro è ancora da decidere.

Secondo quanto riferisce El Nacional, infatti, Cristiano Ronaldo sarà il sostituto di Rafael Leao al Milan. Se il giovane talento portoghese andrà via a gennaio, allora CR7 potrebbe firmare subito. Se, invece, come spera il club rossonero, Leao resterà fino al termine della stagione e poi andare via a cifre importanti, allora potrebbe firmare a giugno.

Cristiano Ronaldo al Milan vivrebbe un altro momento di altissima intensità in carriera. Potrebbe puntare alla vittoria della Champions League per la sua voglia di primeggiare ed essere il profilo giusto sia per il dopo Leao che per il dopo Ibrahimovic.

Cristiano Ronaldo al Milan? L’Al-Nassr spinge ancora

“Non è vero nulla”: così, Cristiano Ronaldo aveva annunciato il mancato accordo con l’Al-Nassr, ora c’è il Milan. Il club saudita ha intenzione di far firmare il portoghese ma non ha ancora trovato l’accordo, nonostante si parli di cifre astronomiche per la firma. Duecento milioni a stagione per due anni e mezzo: soldi che non hanno convinto CR7 che vuole continuare a giocare in Europa.

