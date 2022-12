Calciomercato Lazio, Luis Alberto ai saluti: arriva un giapponese

Importanti novità arrivano sul calciomercato della Lazio, visto che in questi primi giorni di ritiro invernale si stanno delineando ancora di più le preferenze di Maurizio Sarri in vista della seconda parte di stagione. Tra queste continua a non figurare un giocatore del calibro di Luis Alberto che, inevitabilmente, a gennaio preparerà le valige e si trasferirà altrove, facendo spazio ad un altro centrocampista che ha stregato club e staff tecnico nel corso di questo Mondiale.

Calciomercato Lazio: scelto il sostituto di Luis Alberto

La Lazio sta studiando in questa sosta Mondiale le possibili soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in vista di una seconda parte di stagione dove c’è un solo obiettivo da raggiungere: la qualificazione in Champions League.

In questi mesi il tecnico biancoceleste ha trovato, finalmente, il suo equilibrio con la squadra, che difficilmente andrà a toccare se non con l’arrivo a gennaio di qualche giocatore funzionale al suo gioco. I reparti dove la Lazio dovrà intervenire sono pochi, salvo che non venga compiuta qualche cessione illustre che di fatto poi costringa la società di Lotito ad occupare lo slot liberato.

Luis Alberto è il principale indiziato a lasciare la Lazio a gennaio, giocatore che non è mai entrato nelle grazie di Maurizio Sarri. In caso di cessione del 10 biancoceleste, per non farsi trovare impreparata, la Lazio avrebbe pensato di rinforzare il proprio centrocampo con Hidemasa Morita nel prossimo calciomercato, perno della Nazionale giapponese e dello Sporting Lisbona che ha stregato Sarri e non solo con le sue prestazioni in Qatar.

Calciomercato Lazio, obiettivo Morita: le richieste dello Sporting

Arrivato allo Sporting Lisbona in estate per soli 3,4 milioni di euro, Hidemasa Morita è diventato il desiderio di mercato della Lazio dopo aver figurato in Qatar con la Nazionale giapponese.

Il club portoghese è però bottega cara, anche perchè difficilmente ha intenzione di privarsi di un giocatore che, in sordina, si è conquistato un posto da titolare convincendo tifosi e tecnico. Per convincere lo Sporting Lisbona a lasciar partire Morita nel prossimo calciomercato ci vorranno infatti almeno 10 milioni di euro, tesoretto che la Lazio sarebbe disposta ad investire qualora venisse ceduto Luis Alberto.

Lo spagnolo è infatti la chiave di volta per portare in Serie A il giapponese, giocatore che per caratteristiche tecniche e tattiche, vista la sua duttilità, è il profilo ideale per il gioco di Maurizio Sarri.

Lazio: cedere Luis Alberto per arrivare a Morita

Il mercato non dorme mai, non a caso la Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri. Tramite intermediari è stato infatti segnalato Hidemasa Morita, giocatore che il tecnico biancoceleste ha seguito per interesse personale nelle sue uscite in Qatar col Giappone.

Îl centrocampista giapponese, ed anche tanto, motivo per il quale Lotito e tare stanno studiando le diverse soluzioni per portarlo in Italia. Una risponde al nome di Luis Alberto. Qualora la Lazio riuscisse a cedere lo spagnolo nel prossimo calciomercato, il tesoretto guadagnato vedrebbe infatti investito in Morita, nonostante la presenza in rosa di Marcos Antonio. Il brasiliano non ha infatti del tutto convinto in questi primi mesi, e Sarri ha bisogno di giocatori affidabili e finiti, proprio come il giapponese.

