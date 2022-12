Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter. Uno degli argomenti all’ordine del giorno negli uffici nerazzurri è sicuramente quello legato alla ricerca di un nuovo secondo portiere, dato che Handanovic molto probabilmente a fine stagione lascerà. Tra i favoriti c’è sicuramente Yann Sommer della Svizzera, portiere esperto in ambito internazionale che però, stando alle ultime notizie, sarebbe ad un passo dal trovare un accordo col suo nuovo club e firmare per questo subito dopo il Mondiale.

Calciomercato Inter, Sommer ad un passo: le ultime

L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi non solo in vista della seconda parte di stagione ma anche per l’anno prossimo. In quel di gennaio, infatti, Marotta ed Ausilio hanno intenzione di mettere le basi per quelli che saranno i colpi per la prossima estate, oltre che a lavorare ai rinnovi di Skriniar e Dzeko, fra gli altri.

Uno dei ruoli dove sicuramente l’Inter cercherà rinforzi la prossima estate è la porta, dato che quasi sicuramente Samir Handanovic dirà addio. Fra i preferiti della dirigenza nerazzurra per sostituti lo sloveno ci sarebbe Yann Sommer, portiere della Nazionale svizzera e del Borussia M’Gladbach, compagine tedesca che l’Inter ha affrontato in Champions League qualche stagione fa.

Negli ultimi giorni sono arrivate conferme in merito al fatto che l’Inter ha intenzione di ingaggiare Yann Sommer nel prossimo calciomercato, ma il portiere svizzero sembrerebbe essere invece ad un passo da un altro top club.

Inter, sfuma Sommer? Ecco chi lo vuole

Con il prossimo addio di Samir Handanovic l’Inter avrebbe individuato in Yann Sommer il perfetto sostituto dello sloveno, nonché prossimo secondo portiere della formazione di Simone Inzaghi, anche perchè l’impressione è che Onana resterà il titolare per tanto tempo.

Stando alle ultime notizie, però, il club nerazzurro potrebbe lasciarsi scappare l’opportunità, anche perchè lo svizzero è stato contattato negli ultimi giorni da un altro club pronto ad offrirgli un importante contratto in vista della prossima stagione.

Secondo ESPN, infatti, il Manchester United potrebbe offrire un pre contratto a Sommer subito dopo il Mondiale per farlo approdare ad Old Trafford a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Con l’arrivo dello svizzero si libererebbe di conseguenza De Gea, portiere che potrebbe interessare all’Inter, ma solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter: le alternativa a Sommer

L’Inter non ha alcuna intenzione di investire tanto su un portiere, a maggio ragione se è il secondo. L’idea dei nerazzurri è quella di prenderne dunque uno a parametro zero, facendolo arrivare a Milano proprio come fatto da Onana un’estate fa.

Marotta non vuole andare tanto appreso a questa faccenda, motivo per il quale avrebbe subito pronte alcune valide alternative. Qualora Sommer dovesse accettare altre destinazioni, per il prossimo calciomercato l’Inter potrebbe puntare su Bayindir del Fenerbahce. In scadenza nel 2023 con il club di Istanbul, il portiere turco è il primo nome della lista nel caso in cui Sommer dovesse saltare. Ci sarebbe anche l’opzione rinnovo per Handanovic, ad oggi però remota.

