Altro che Milan, è un’occasione per l’Inter: Marotta prepara il colpo 😳

Notizia che arriva dalla Spagna, quella che riguarda il calciatore che potrebbe sbarcare all’Inter nell’immediato quando, già nel calciomercato di gennaio, i club avranno bisogno di rinforzi. Cambierà tutto nel mercato di gennaio e succederà dopo il Mondiale, quando poi i club italiani e del calcio globale, torneranno in campo. Con l’obiettivo di rincorrere il Napoli capolista, il club nerazzurro potrebbe piombare su di lui nell’immediato.

Calciomercato Inter, occasione a sorpresa: Marotta pronto al colpo

Piaceva anche al Milan di Maldini e Massara, che studiavano l’opzione per arrivare al colpo importante per l’organico di Stefano Pioli ma, dalla Spagna, fanno sapere che le cose potrebbero cambiare per uno dei calciatori che ha fatto comunque la storia a Madrid.

I nerazzurri dovranno intervenire in quel reparto della formazione di Inzaghi perché, secondo gli ultimi rumors di mercato, potrebbero arrivare cessioni o nell’immediato o per l’ipotetico futuro, in estate.

Può salutare per sbarcare in Serie A infatti, il difensore dell’Atletico, José Maria Gimenez: è un obiettivo di calciomercato per Marotta, di fronte all’occasione di prenderlo a cifre ribassate rispetto a quella che era la sua valutazione di mercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mercato Inter, colpo Gimenez: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime di calciomercato che riguardano José Maria Gimenez, obiettivo dell’Inter per il mercato. Di fronte a quello che sarà un colpo in difesa, perché i Colchoneros sarebbero a caccia di un nuovo innesto, Gimenez direbbe addio. Il difensore uruguaiano potrebbe salutare, di fronte ad un’offerta neanche enorme da parte dell’Inter perché il cartellino del difensore si sarebbe svalutato.

LEGGI ANCHE >>> “È tutto vero col Tottenham”, il difensore dell’Inter conferma 💣

Ultime Inter, le cifre dell’operazione Gimenez

L’Inter sarebbe disposta a mettere sul tavolo circa 20-25 milioni per il colpo Gimenez. Dal canto proprio però, l’Atletico Madrid, vorrebbe far cassa con almeno 35 milioni di euro, che sarà la base dalla quale partirà la trattativa, secondo gli stessi Colchoneros.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, stanno prendendo Sommer: firma dopo il Mondiale✍️