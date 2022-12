Barcellona: Ferran Torres in Serie A, è tutto fatto

Ultimissime riguardo il trasferimento del calciatore spagnolo in Serie A, è tutto pronto per l’addio dal Barcellona. Il club ha investito molto su di lui portandolo via dalla Premier League e dal Manchester City. Pensava di potersi rilanciare, ma in realtà il giocatore non è riuscito a ritrovare se stesso dopo un buon avvio con la maglia blaugrana. Tra i nuovi talenti giovani e i nuovi acquisti c’è di nuovo poco spazio per il calciatore che potrebbe dire sì all’Italia per dare una svolta alla propria carriera.

Calciomercato Serie A: Ferran Torres è pronto

Era già da settimane nell’aria l’addio dell’ex Manchester City, ma la caduta della Spagna ai Mondiali e la sua poca efficienza in campo hanno finito per far saltare il suo futuro al Barcellona, che ora ha dei dubbi sulla sua permanenza. Dopo le recenti conferme delle indiscrezioni, è emersa una nuova squadra pronta a poter ingaggiare Ferran Torres in Italia.

Il Barcellona è già alle prese con il possibile sostituto di Ferran propenso ad accettare un trasferimento in Serie A. Come riportato da Fichajes.net, il club, infatti, è alla ricerca di un nuovo colpo proprio nel ruolo che sarà lasciato scoperto da Ferran Torres dopo i Mondiali e durante la sessione di mercato di gennaio.

In Serie A Milan e Juventus vogliono acquistare Ferran Torres.

Serie A: Milan e Juventus su Ferran Torres

Sul talento del Barcellona anche club italiani. Infatti, ci sono Milan e Juventus che vogliono acquistare Ferran Torres a gennaio o per la prossima estate. I due club italiano hanno messo gli occhi su un giocatore che può rivelarsi una vera occasione. Uno di quelli che ha voglia di rilanciare la propria carriera e può farlo in Serie A.

Barcellona: prezzo e formula per la cessione di Ferran Torres

Il Barcellona è pronto a vendere Ferran in Serie A a Milan o Juventus. I due club dovranno provare a convincere il club spagnolo di una cessione in prestito più riscatto. Le cifre si aggirano sui 30-40 milioni di euro.

