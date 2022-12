“E’ tutto vero col Tottenham”, il difensore dell’Inter conferma 💣

Notizie importanti per l’Inter che ha deciso di dover fare ancora una volta cassa in vista del 2023. Sono tante le perdite del club nerazzurro che deve mettere i bilanci a posto in vista del futuro per poter ripartire al meglio con progetti vincenti. Via diversi giocatori che hanno un valore importante e molto mercato per fare spazio a nuovi giovani talenti. Tra questi ci sarebbero anche due difensori che possono essere messi in vendita dal club.

Calciomercato Inter: pronta una cessione

Sono tante le possibili cessioni che andrebbe a fare l’Inter in vista di gennaio o della prossima estate. L’intenzione del club è di vendere sono per cifre choc nella sessione di mercato prossima di gennaio, per poi fare un mercato in uscita come si deve la prossima estate. Tra i tanti giocatori corteggiati c’è anche uno dei difensori migliori in Europa, molto seguito in Premier League.

Tra le varie società interessate ci sarebbe proprio il Tottenham che punterebbe Bastoni e Skriniar dall’Inter. Perché a Londra, sponda Spurs, ci sono la coppia italiana Conte-Paratici che guardano con attenzione a ciò che succede in Serie A. Inoltre, Conte ha già allenato i due difensori dell’Inter e con loro ha un legame importante visto lo scudetto vinto insieme.

Alessandro Bastoni parla tra il trasferimento al Tottenham e l’Inter.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Bastoni Tottenham: la conferma del giocatore

Riguardo il possibile acquisto del Tottenham di Alessandro Bastoni ha parlato del trasferimento proprio il difensore, che in queste ore si è concesso in un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni riguardo il possibile addio:

“Ho avuto contatti con il Tottenham di Conte, ma rimanere all’Inter è stata la scelta giusta. Spero che anche Skriniar decida di restare con noi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter: stanno prendendo Sommer

Inter: rinnovo Bastoni fermo, il Tottenham rilancia

Al momento però sono fermi completamente i contatti tra l’Inter con Bastoni e il suo agente per il rinnovo di contratto e il Tottenham allora proverà di nuovo ad inserirsi per il giocatore in vista della prossima estate. Perché a giugno prossimo sarà soltanto ad 1 anno dalla scadenza il giocatore e non è da escludere che il club decida di vendere proprio lui per fare cassa insieme ad altri giocatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter: Marotta torna alla Juve, l’annuncio