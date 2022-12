Stasera in tv calcio, tutte le partite in diretta di oggi giovedì 8 dicembre

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata, e dei giorni scorsi. Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica), assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Le partite di oggi in TV giovedì 8 dicembre

12.30 Parma-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ 14.30 Milan-Lumezzane (Amichevole) – MILAN TV

15.00 Zona Serie B – DAZN

15.00 Diretta Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Genoa-Sudtirol (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ 15.00 Modena-Venezia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ 15.00 Reggina-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ 15.00 Cittadella-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ 15.00 Cosenza-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ 15.00 Perugia-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ 18.00 Pisa-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ 18.45 Wolfsburg-Roma (Champions League femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.45 Villaznia-PSG (Champions League femminile) – DAZN

20.30 Palermo-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

– DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ 21.00 Real Madrid-Chelsea (Champions League femminile) – DAZN

21.00 St. Polten-Slavia Praga (Champions League femminile) – DAZN

