Juventus, via anche Cherubini: scelto il nuovo ds, ecco chi arriva 😱

Via anche Cherubini, la Juventus va ora a caccia di un nuovo ds. Ruolo da ricoprire, per quanto riguarda il futuro del club bianconero. Fiducia massima ad uno dei migliori ds in circolazione e, per diversi motivi, i bianconeri ripartiranno dal suo progetto. Con un ingaggio importante, i bianconeri sono pronti a ripartire da lui: ecco la rivelazione che arriva in mattinata.

Juventus, decisione presa: via anche Cherubini, assalto al ds

Per la Juventus sarà un vero e proprio colpo di calciomercato, considerando il valore enorme dello stesso direttore sportivo, che ha messo in risalto tutte le sue qualità nel progetto che ha portato avanti con il suo club.

Una scelta che sarà ben precisa e diretta quella per il ds, dopo l’addio anche di Cherubini che potrebbe maturarsi nel corso di questi giorni. In una scelta che poi sarà diretta, per la progettualità della nuova Juventus, dopo l’addio di Agnelli e Nedved.

Il primo nome della lista, resta sempre lo stesso, per un ruolo di ds alla Juventus: è Cristiano Giuntoli. La Juve ci pensa fortemente e, considerando quanto fatto nella scorsa estate col Napoli, ma nel corso degli anni a Napoli, i bianconeri faranno di tutto per portarlo in bianconero.

Ultime Juventus, tre candidati per un ruolo da ds: il primo nome è Giuntoli

Sono ben tre i candidati ad un posto come ds alla Juventus, il primo nome resta quello di Cristiano Giuntoli. Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, però, sarà complesso “scipparlo” al Napoli, che continuerà a tenerselo stretto. Così come Marotta, altra idea albergata nella mente dei bianconeri, che dovranno dunque virare anche su ipotetiche alternative. Le stesse vedono in lista Igli Tare e Petrachi, ex Roma e Torino.

Notizie Juventus, Petrachi l’occasione come ds: le ultime

Gianluca Petrachi, sullo sfondo, potrebbe essere l’occasione qualora non dovesse arrivare Giuntoli. E non va dimenticato che, lo stesso Petrachi, portò Bremer in Serie A, in un meraviglioso colpo piazzato ai tempi del Torino.

