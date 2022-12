Dopo il terremoto societario, con le dimissioni di Andrea Agnelli e tutto il cda bianconero, adesso il proprietario della Juventus Elkann prova a rimettere in ordine la società . Svelati i nomi del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Juve. C’è un’idea chiara e precisa, da parte del numero uno di Exor, rispetto all’assetto societario che c’era prima quando alla guida c’era suo cugino Andrea. Intanto arrivano le ultime indiscrezioni anche sul prossimo direttore sportivo che prenderà il posto di Federico Cherubini.

Rivoluzione Juve: i nuovi uomini di Elkann

John Elkann pensa al futuro e sta lavorando per chiuder al più presto la questione relativa alla prossima dirigenza che dovrà gestire la Juventus in uno dei periodi più complicati della propria storia. La vicenda giudiziaria che vede coinvolto il club, accusato di falso in bilancio, e il tema delle plusvalenze, rischiano di compromettere il lavoro del nuovo management che dovrà insidiarsi al più presto all’interno per gestire questa situazione.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto e a svelare il piano di Elkann che ha come obiettivo quello di inserire all’interno della società Juve uomini di sua fiducia. Nessuna sorpresa, dunque. Nei ruoli apicali siederanno due figure tecniche: come presidente ci sarà Ferrero e direttore generale, uomo dei conti, Scanavino.

Intanto emergono ulteriori indiscrezioni riguardo il ritorno alla Juventus di bandiere come Marchisio, Del Piero e Chiellini.

Nuovo: cda Juve, la scelta su Del Piero, le mosse di Elkaan

Arrivano le ultime notizie sul prossimo cda Juve: ecco l’idea di Elkann. Ad oggi l’obiettivo è quello di formare un consiglio di fortissima qualità amministrativa. Al suo interno ci saranno personalità esperte di revisione di bilanci, diritto amministrativo, fiscalisti. Si allontana, dunque, l’ipotesi di inserire Del Piero o un altro ex giocatore nel nuovo consiglio d’amministrazione.

L’ex capitano, però, ha delle possibilità per entrare nell’area sportiva che sarà slegata dal cda. Quindi ci sono ancora possibilità di rivedere Del Piero alla Juventus, l’ex bandiera è in lizza con Chiellini e Marchisio per un posto nella nuova dirigenza. Intanto emergono anche le indiscrezioni sul futuro direttore sportivo, considerando che Cherubini ha il contratto in scadenza.

Ds Juve: Tare, Giuntoli o Petrachi al posto di Cherubini

Nuovo ds Juve. Cherubini è in scadenza ed è in discussione, per la sua eventuale sostituzione occhio a Giuntoli, Tare e Petrachi. Tutti e tre dirigenti hanno una qualità in comune. Ovvero quello di aver scoperto giovani talenti. Sarà questa la nuova politica societaria.

Infine, ecco la decisione di Elkann su Allegri: il tecnico dovrà dimostrare di appoggiare questa nuova strategia, fatta soprattutto sui giovani. A riportare la notizia è Tuttosport.

