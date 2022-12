Calciomercato Inter: colpo “alla Lukaku”, il piano segreto di Marotta

Ecco le ultimissime notizie di calciomercato Inter relative ad un colpo segreto che Marotta può mettere a segno prossimamente. Dal Mondiale in Qatar arriva una notizia che farà felici soprattutto i tifosi neroazzurri che sperano di veder migliorare la propria rosa nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. L’obiettivo della dirigenza è quella di migliorare la squadra aggiungendo giocatori di talento.

Inter, svolta a sorpresa: la mossa di Marotta

Il calciomercato si sa è imprevedibile. In ogni sessioni nascono delle opportunità inaspettate e quasi clamorose. L’estate fa, per esempio, l’Inter è riuscita a chiudere il colpo e riportare in Italia Romelu Lukaku. Una vera e propria occasione che Marotta non s’è lasciato sfuggire.

La stessa cosa potrebbe capire prossimamente. Dal Mondiale in Qatar arriva l’indizio che fa sognare i tifosi neroazzurri che sperano nel grande ritorno dell’esterno che in un anno ha conquistato il cuore dei tifosi.

E’ davvero possibile per l’Inter riprendere dal Psg Hakimi nel prossimo calciomercato. Ecco le ultime notizie riportate nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Calciomercato: Marotta vuole riportare all’Inter Hakimi

Dopo il successo del Marocco sulla Spagna, Hakimi dice: “Forza Inter per sempre”. Evidentemente, l’esterno di proprietà del Psg, ha sofferto anche lui per l’addio da Milano avvenuto qualche anno fa.

Tuttavia, dopo quello che è accaduto questa estate con Lukaku, Hakimi ha iniziato a sperare in un ritorno all’Inter nel prossimo calciomercato. A rivelare la notizia è il Corriere dello Sport che spiega come il calciatore abbia rivelato anche a qualche suo ex compagno di squadra l’intenzione di tornare in nerozzzurro. E Marotta s’è già messo a lavoro per un colpo “alla Lukaku”. Sarà però difficile convincere il Psg, proprietario del suo cartellino.

Calciomercato: Hakimi al posto di Dumfries

Ovviamente per tentare il colpaccio l’Inter dovrà cedere Dumfries e provare a prendere dal Psg Hakimi. Un incastro difficile da realizzare ma non impossibile per Marotta che l’estate scorsa è riuscito a prendere Lukaku. In questo momento la differenza è che il marocchino a Parigi è un punto di riferimento mentre l’attaccante belga a Londra, sponda Blues, era diventato un vero e proprio problema. Per il momento il club nerazzurro, ha preso coscienza della volontà del calciatore, può solo aspettare. Come accaduto con Lukaku. In estate si faranno i conti. Intanto i tifosi già sperano in un clamoroso ritorno.

