Milan, trovato il sostituo di Leao: accordo da 50 milioni

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan: i rossoneri si guardano intorno sul calciomercato. Il club meneghino non intende farsi trovare impreparato in caso di cessione del portoghese che non ha ancora rinnovato il suo contratto. E stanno studiando diversi nomi da poter regalare a Stefano Pioli che non arrechino “danni” qualitativi alla rosa. Maldini e Massara sono già al lavoro da mesi su entrambi i fronti: ecco chi hanno individuato.

Calciomercato Milan, via Leao: scelto il sostituto

Rafael Leao e il Milan potrebbero essere giunti al capolinea della loro avventura insieme. Al termine della stagione, il portoghese deciderà se restare, firmando il rinnovo di contratto, o essere ceduto nell’immediato. I rossoneri, in caso di addio, non vogliono ripetere la telenovela Donnarumma-Kessié e vogliono incassare la cifra più alta possibile dalla sua cessione.

Intanto, il Milan sta già studiando il calciomercato e i possibili colpi che potrebbero arrivare al posto di Leao. Dal Mondiale sono emersi nomi molto interessanti, così come da diversi club internazionali, ricchi di giovani promesse e calciatori di grandi qualità. Maldini e Massara stanon già pensando al futuro e si stanno coprendo le spalle in caso di addio dell’ex Lille.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha individuato l’erede di Rafa Leao: arriva dalla Premier League. Ha già fatto impazzire tutte le big e potrebbe essere il profilo giusto per rimpiazzare Leao e anche per avere un calciatore diverso per caratteristiche ma altrettanto potente e decisivo.

Calciomercato Milan, colpo Martinelli dall’Arsenal

Gabriel Martinelli è il sogno di Maldini per sostituire Rafael Leao sul calciomercato. Classe 2001 – più giovane di 2 anni rispetto al portoghese – è protagonista assoluto con l’Arsenal in Premier League. Sta disputando una stagione di altissimo livello, ha messo in mostra qualità eccelse che lo hanno portato anche a giocarsi il Mondiale con il Brasile.

Secondo quanto riferisce Sport, il Milan sta sondando il terreno con l’Arsenal per arrivare a Gabriel Martinelli. Il futuro di Leao è ancora in bilico e non c’è stato ancora un affondo decisivo ma solo dei colloqui tra le parti.

In caso di cessione di Leao, però, con il gruzzoletto guadagnato si andrà a bussare concretamente alla porta dell’Arsenal. Sul calciatore brasiliano, però, c’è anche la concorrenza di tutte le altre big europee e strapparlo allo strapotere economico di alcune sarà complicato.

Milan su Martinelli: accordo per 50 milioni

Il Milan intende andare all-in su Gabriel Martinelli se sarà ceduto Rafa Leao. Il brasiliano è uno dei talenti più cristallini del presente e del futuro e potrebbe essere il colpo del futuro. Ha il contratto in scadenza nel 2024 (con opzione di un anno a favore del club) e in caso di cessione nella prossima estate non andrà via per meno di 50 milioni.

