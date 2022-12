Calciomercato Lazio: bocciato da Sarri andrà al Real Madrid

Dalla Lazio al Real Madrid, passando per la Liga. Incredibile ma vero, il club spagnolo sta per acquistare un ex calciatore della Lazio. Dopo la bocciatura di Sarri, il club biancoceleste aveva deciso di svalutare il calciatore che tuttavia sembra essere diventato uno dei grandi obiettivi di mercato del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Lazio: dopo la cessione, va verso il Real Madrid

Per la Lazio potrebbe essere una bella notizia ma per i tifosi meno. Amato in città ma poco considerato da Inzaghi e Sarri, un ex biancoceleste si è preso la propria rivincita in Liga tanto da attirare l’attenzione del Real Madrid di Carlo Ancelotti. In casa del Real l’obiettivo numero uno resta quello di rimpiazzare al megli Karim Benzema, ormai prossimo all’addio. Il neo Pallone d’Oro rimane in grande forma anche se ha dovuto rinunciare ai Mondiali per un problema fisico.

Il Real in organico non sembra avere al momento un sostituto. Per questo motivo nelle ultime ore il club spagnolo ha deciso di prendere Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 di proprietà del Palmeiras. La punta però è ancora giovane e arriverà a Madrid con calma. Il brasiliano in patria lo considerano un potenziale top player e questo ha fatto impennare la sua valutazione.

Il Real per anticipare tutti, come accaduto in passato con Vinicius e non solo, ha comprato il sedicenne in attesa del suo 18esimo compleanno.

Il problem è che per il Real Madrid continuerà a persistere il problema vice-Benze. Per questo motivo, come riportato dal ElGolDigital, il Real Madrid si sarebbe mosso per l’ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi.

Lazio: Muriqi al Real, contento solo Lotito

Bocciato in Italia, in Spagna Vedat Muriqi si sta prendendo la sua rivincita. Il Mallorca ha comprato il calciatore in estate dalla Lazio, che lo aveva ceduto in “saldo” dopo due stagioni difficili. La Lazio segue la faccenda da diretta interessata, visto che i capitolini hanno ancora una clausola del 45% sulla rivendita del calciatore. Il Mallorca spera di cederlo a 20 milioni di euro. In tal caso, nelle casse dei biancocelesti, potrebbero arrivare quasi 10 milioni.

