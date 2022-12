Calciomercato Juventus, addio per 100 milioni: svelata la destinazione

Via per 100 milioni, c’è l’annuncio dall’estero. In questo momento caotico della Juventus, il club bianconero potrebbe monetizzare con la sua cessione per ripartire. Non convinto dal progetto, il calciatore potrebbe sbarcare in un altro campionato, dove andrebbe a guadagnare uno stipendio anche al rialzo, considerando quello che è l’ingaggio che gli offrirebbero poi al club inglese. Novità dall’estero, con l’annuncio del Sun arrivato in merito all’addio alla Juve.

Calciomercato Juventus, via per 100 milioni

È dall’estero che riportano la notizia dell’addio per 100 milioni di uno dei titolarissimi di Max Allegri.

Secondo i rumors che sono arrivati in serata, il colpo di calciomercato porterà il calciatore in Premier League e probabilmente già nel mercato di gennaio. Il club, che ha bisogno di un nuovo giocatore in quella zona di campo, potrebbe piombare subito su di lui.

E infatti, dopo il Mondiale appena finito per lui, Dusan Vlahovic potrebbe diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Lo riportano dall’estero, precisamente dalla Gran Bretagna, con il colpo a sorpresa dei Blues.

Mercato Juventus, via subito Vlahovic: offerta monstre

L’offerta monstre fa vacillare i bianconeri, la Juventus potrebbe essere pronta a separarsi da Vlahovic, calciatore che finirebbe al Chelsea dopo non aver comunque convinto a pieni voti la stessa Juve. Secondo quanto riferito dal The Sun, sarebbe per scelta congiunta la separazione di Dusan Vlahovic dalla Juve, ma il club bianconero sarà una bottega cara e non avrà voglia di svalutare il proprio calciatore. L’offerta monstre, da praticamente 100 milioni, farà vacillare i bianconeri.

Ultime Juventus, il Chelsea si spinge su Vlahovic

Il Chelsea si spingerebbe dunque su Vlahovic, andando verso il colpo a tre cifre. Fino a questo momento si è registrata un’offerta da circa 70 milioni di euro, che non avrebbe convinto i bianconeri sulla cessione stessa del serbo. Pertanto, i bianconeri, hanno fatto sapere che solo di fronte ad una proposta da 100 milioni saranno disposti a cedere il cartellino di Dusan Vlahovic. E i Blues, che fanno sul serio, potrebbero accontentare la Juve.

