La dirigenza della Juventus sta pensando di migliorare la rosa dopo il Mondiale: piace Mudryk. Il nuovo Consiglio di Amministrazione pensa al calciomercato e ai possibili nuovi innesti. Viste le situazione intricate del bilancio, sarà molto importante liberarsi di esuberi e di ingaggi pesanti che non fanno al caso di Massimiliano Allegri. La rosa oggi sembra completa e in ripresa rispetto all’inizio della stagione, ma potrebbero arrivare colpi importanti in vista del futuro.

Calciomercato Juventus, occhi su Mudryk: il nuovo annuncio

La Juventus inizia a guardare al calciomercato per gennaio. Allegri si è lamentato della rosa messa a disposizione dalla società ad inizio anno e già dopo Natale vorrebbe volti nuovi pronti per la sua squadra. Inoltre i continui infortuni di Pogba e Di Maria hanno fatto perdere le staffe al tecnico che non ha sostituti all’altezza, dal punto di vista tecnico, e ha dovuto adattarsi spesso a nuove varianti tattiche.

Secondo le ultime notizie, la Juventus è interessata a Mykhaylo Mudryk dello Shakhtar Donetsk. Il campioncino ucraino si sta mettendo in mostra con una stagione di altissimo livello e il suo nome è finito nei radar dei bianconeri per il futuro. La sua scheda tecnica è inserita nei database della Continassa da più di una stagione e il futuro potrebbe essere bianconero.

Ma non sarà facile strapparlo alla concorrenza estera, con diversi top club interessati e pronti a dare l’assalto decisivo all’ucraino già da gennaio o la prossima estate. Mudryk con lo Shakhtar ha messo in mostra qualità eccelse e ha fatto capire che il campionato del suo Paese gli sta molto stretto.

Calciomercato Juventus: Mudryk in bianconero? Le parole di Srna

Mykhaylo Mudryk è uno dei nomi che la Juventus sta sondando sul calciomercato. Il giovane talento ucraino dello Shakhtar è anche il simbolo de suo Paese e il volto principale del club arancionero. A parlare del futuro di Mudryk, che piace a tante big, ci ha pensato Darijo Srna, direttore sportivo del club, ai microfoni di Sky Sport.

“È un grande talento. Ha quattro anni di contratto ma non ci sono stati contatti con nessun club finora. Se qualcuno lo vorrà dovrà pagare tanti tanti soldi. Lui è il nostro presente”.

Shakhtar? “Gli ultimi nove mesi non sono stati facili con la guerra. Viviamo così da 8 anni, la nostra forza è il presidente, che ama il calcio e spende tanti soldi. Mi dispiace anche per De Zerbi, sarebbe stato un percorso straordinario che sono certo che ci avrebbe portato alla semifinale di Champions League“.

Juventus, Arsenal e Real Madrid su Mudryk: servonno 4o milioni

La Juventus pensa a Mudryk per il futuro ma ci sono anche Arsenal e Real Madrid alla finestra. Proprio il forte interesse delle grandi big europee ha portato il club ucraino ad alzare la posta perché si vuole scatenare un’asta di grande livello.

Quanto costa Mudryk? Lo Shakhtar lo valuta 40 miioni di euro. Cifre che attualmente i bianconeri non possono sborsare e che, invece, potrebbero favorire le altre pretendenti.

