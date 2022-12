Hector Bellerin Roma: non è finita, c’è l’annuncio 💥 | ESCLUSIVA

La Roma continua a lavorare per migliorare la rosa da affidare a José Mourinho dal mese di gennaio in poi, dove aprirà una nuova sessione di calciomercato che potrà permettere al club giallorosso di rinforzarsi. La volontà della Roma è quella di creare una squadra competitiva che possa continuare a lottare per il resto della stagione per chiari obiettivi come la zona Champions League e arrivare più in fondo possibile in Europa. Sarà necessario migliorare alcuni settori del campo.

Calciomercato Roma: Bellerin in Serie A

Tanti gli obiettivi della Roma per il mercato di gennaio, considerando anche però che alcuni giocatori saranno ceduti perché non rientrano più nel progetto di Mourinho. Dopo un inizio di stagione più che convincente e un super mercato, si sognava in grande a Roma. Poi l’ultimo periodo e anche a causa dei tanti infortuni, ci sono stati dei problemi in casa Roma, tanto che la squadra in campo nelle ultime giornate di campionato prima della pausa Mondiali non è riuscita ad ottenere tante vittorie e sono arrivati diversi passi falsi, fino a chiudere a 27 punti al 7 posto in classifica.

A parte però il Napoli a 41 il secondo posto è ancora ampiamente alla portata e distante solo 6 punti, ancor meno per entrare in zona Champions League che è a 3 punti. Per questo la Roma ci crede e vuole acquistare nuovi calciatori come Bellerin per Mourinho. Perché l’allenatore portoghese ha avuto una forte discussione con Karsdorp che sarà venduto a gennaio e al suo posto arriverà un nuovo calciatore.

Tra i vari obiettivi la Roma può comprare Bellerin.

Bellerin Roma: le ultime sulla trattativa

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un possibile trasferimento di Bellerin alla Roma. Il giocatore piace alla dirigenza italiana ed è in uscita dal Barcellona, con Xavi che non lo considera assolutamente nei piani tattici.

Negli ultimi giorni però la pista sembra essersi raffreddata, ma come scoperto dalla nostra redazione di Calciomercato24.com, è ancora in piedi la trattativa per l’acquisto di Bellerin da parte della Roma e non è l’unico club in Serie A interessato al giocatore. E’ stato il suo agente Albert Botines stesso a confermarlo. La trattativa non è saltata, ma è solo in fase di stallo.

Roma: colpo Bellerin, la strategia

Il giocatore è in scadenza 2023 e per questo può arrivare a zero in estate. La Roma però vuole anticipare l’acquisto di Bellerin e giocherà a distanza sulla trattativa col Barcellona che chiede 8 milioni per liberarlo. La Roma vuole ridurre il più possibile il prezzo del giocatore per portarlo subito in Italia. C’è già anche la volontà del giocatore di vestire la maglia giallorossa.

