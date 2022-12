Calciomercato, il Liverpool compra in Serie A: offerta irrinunciabile, già a gennaio

Già a gennaio si può chiudere il colpaccio del Liverpool, con il club che potrebbe essere costretto a cedere il proprio titolarissimo a causa di un’offerta irrinunciabile che arriva direttamente da Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, che dovrà ripartire a gennaio da innesti per la rincorsa alle prime posizioni di classifica in Premier League, potrebbe chiudere in fretta il colpo di gennaio, dalla Serie A.

Calciomercato, colpo del Liverpool: si può fare a gennaio

Si può già concludere a gennaio l’operazione di calciomercato per il Liverpool che, dalla Serie A, potrebbe piazzare il colpo per il mercato invernale. Può portare il calciatore in Premier League, dopo i diversi rumors di mercato che erano emersi nelle scorse settimane.

Klopp ha bisogno di rivitalizzare il proprio organico e in particolar modo farlo per il reparto in mezzo al campo dopo aver mostrato qualche lacuna sia in Champions League – letteralmente dominato dal Napoli di Spalletti nella sfida d’andata – che in campionato.

In mezzo al campo, il colpo di calciomercato, potrebbe arrivare dalla Fiorentina: l’obiettivo del Liverpool è Sofyan Amrabat.

Mercato Fiorentina, cifre enormi per Amrabat: al Liverpool

A rivelare i dettagli dell’offerta per Amrabat da parte del Liverpool, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Come riportato dal noto giornalista, il centrocampista marocchino potrebbe trovarsi di fronte ad una proposta enorme, perché si tratta di ben 3,2 milioni di euro a stagione per lui. Cifre da capogiro e, dopo uno splendido Mondiale – al di là di come andrà per il Marocco, che ha già scritto la storia -, prenderà una decisione ben precisa sul suo futuro.

Ultime Fiorentina, cessione Amrabat: i viola ci pensano

I viola riflettono sul futuro di Amrabat che, ad oggi, risulta incedibile. Per il calciatore marocchino però potrebbe arrivare un’offerta economica importante e, solo a quel punto, i viola potrebbero cedere alle proposte che arrivano dai Reds.

