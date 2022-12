Calciomercato, perché Endrick può arrivare in una big solo nel 2024

Arrivano aggiornamenti di calciomercato su uno dei profili più sfavillanti del Brasile, che stando alle parole di Fabrizio Romano è già sicuro di avere una squadra in Europa molto presto. Tuttavia, nonostante stiamo parlando di un affare che complessivamente supererà abbondantemente i 100 milioni di euro, è destinato a concludersi soltanto nel 2024.

Calciomercato, chi è Endrick Felipe Moreira de Sousa

Il goleador più giovane della storia del Palmeiras, che quando fa gol festeggia come Haaland. Messo a paragone con il suo collega brasiliano, anche il norvegese sembra più vecchio, nonostante sia un classe un classe 2000. Il fatto è che Endrick Felipe Moreira de Sousa, con la rete segnata il mese scorso contro l’Atletico Paranaense, è diventato il più giovane goleador della storia del Verdao, visto che all’epoca dei fatti aveva soltanto 16 anni, 3 mesi e 4 giorni.

In tanti hanno chiesto la sua convocazione al ct Tite per il Mondiale in Qatar, che tuttavia gli ha preferito giocatori che avessero più esperienza, almeno per oggi. Ma ormai la sua stella ha già cominciato a brillare e non sarà facile tenerlo a lungo ancora lontano dai riflettori.

Anche in Europa le big si sono accorte del talento del brasiliano Endrick, ed infatti è iniziata un’asta di mercato che ha poi visto prevalere una big del Vecchio Continente.

Calciomercato: il Real ha preso Endrick, ma arriverà solo nel 2024

Il Palmeiras ha ben pensato di blindare Endrick con un contratto già importante, ma alla fine è stato il Real Madrid a spuntarla. Come annunciato da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter, sia i club che l’entourage del giocatore hanno trovato la quadra totale dell’accordo, pur non essendo ancora stato firmato nulla. Si può dire tuttavia che l’affare è concluso, bisogna solo arrivare al momento delle cose formali.

Tuttavia, l’attaccante può ancora aspettare a comprare i biglietti dell’aereo verso Madrid. Visto infatti che bisognerà attendere il 18esimo anno di età secondo la normativa vigente, il suo arriva tra i Galacticos dovrà ancora attendere quasi 2 anni.

Un peccato per coloro che già si aspettavano di godersi le sue giocate in tempi stretti: la legge brasiliana tuttavia, soprattutto dopo i recenti interventi normativi, è chiarissima e non ammette incomprensioni.