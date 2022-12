Calciomercato: colpo Kessie, c’è l’annuncio

Ora arriva anche l’annuncio da parte del Barcellona. Frank Kessie nelle ultime ore di mercato è stato accostato a diversi club. Su di lui Milan, Inter e Napoli dopo le difficoltà vissute in Liga. L’addio dal Milan in estate a zero non ha fatto bene all’ivoriano che medita di rimanere in Italia.

Calciomercato: Kessie cambia maglia

E’ finita già l’avventura di Kessie in Spagna con il Barcellona. L’ex calciatore del Milan andrà a vestire una maglia diversa da quella vestita in questi ultimi mesi. Infatti, dal Barcellona il giocatore è pronto ad una nuova avventura. Tante le squadre interessate a lui che non si è ambientato al meglio in Spagna e negli schemi di mister Xavi. Ora è pronta la svolta per quanto riguarda il giocatore ivoriano.

Tante voci di mercato che riguardano il giocatore ivoriano, ma il Barcellona ha necessità di vendere per fare cassa in maniera importante. Per questo è difficile che ci sia un trasferimento dell’ex Milan a gennaio. Premier League o Bundesliga, ma sono per cifre importanti. Al contrario, invece, il giocatore resterà in Spagna fino al termine della stagione per poi prendere una nuova direzione. Perché al Barcellona non sembra già più esserci spazio per lui in futuro in questo progetto.

Kessie ha un futuro già deciso dal Barcellona.

Mercato: colpo Kessie, c’è l’annuncio

Per dare una notizia cerca riguardo la situazione del giocatore è intervenuto Jordi Cruijff, ds del Barcellona, ha parlato del futuro di Kessie a Mundo Deportivo:

“Non prevedo movimenti, tanto in entrata, quanto in uscita nonostante ci sia ancora da risolvere il problema legato al financial fair play, che deve essere rispettato”.

Calciomercato: Kessie in Serie A, le ultime

In Serie A diverse squadre si sono interessate a Kessie in queste ultime settimane come Inter e Juventus. Niente da fare però, pare che nel mercato di gennaio il giocatore resterà ancora al Barcellona. Più fattibile una cessione nel mercato estivo per quanto riguarda il giocatore.

