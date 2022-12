“Fino a 40 anni come Ibra”, i tifosi del Milan impazziscono 🤩

Il Milan deve fare i conti con le soliti questioni legate ai rinnovi di contratto dei suoi migliori giocatori. Questa volta però si firmeranno rinnovi e non si correrà il rischio di perdere a zero altri talenti dopo che molti in questi anni sono andati via. La società sta lavorando per chiudere e ora arrivano notizie positive riguardo un annuncio ufficiale che può far impazzire di gioia i tifosi rossoneri che non aspettano altro che il comunicato ufficiale.

Calciomercato Milan: rinnovi pronti

Tanti i giocatori persi a zero nel Milan che non è riuscita a trovare gli accordi per i rinnovi di contratto con Donnarumma, Romagnoli, Calhanoglu e Kessie tra i migliori andati via. La maggior parte di questi però hanno perso l’occasione di vincere lo scudetto con la maglia rossonera, cosa che molti altri hanno fatto. E’ proprio su questi giocatori che si sono resi fondamentali che il Milan vuole costruire il futuro e firmare nuovi contratti: Leao, Giroud, Bennacer e tanti altri.

Il club rossonero è al momento impegnato nelle trattative con tutti e prepara gli ultimi dettagli per iniziare a fare degli annunci. Molti giocatori sono in scadenza con i rossoneri tra il 2023 e il 2024, per questo motivo la società vuole estendere il loro contratto. Con uno in particolare le parti sono molto vicine adesso.

La moglie di Giroud fa un annuncio per i tifosi del Milan.

Milan: rinnovo Giroud, annuncio della moglie

A 36 anni è ancora decisivo e in grande forma, con il Milan e con la Francia. Sono 3 gol in 3 partite del Mondiale per l’esperto attaccante che è in scadenza 2023 con il Milan che vuole rinnovare il contratto di Giroud. La moglie del calciatore, intanto, Raggiunta da Le Figaro, ha parlato della carriera in futuro del giocatore.

Queste le parole di Jennifer Giroud sul futuro dell’attaccante del Milan: “Giocherà fino a 40 anni come Ibra. Il suo percorso merita rispetto. Dopo 19 anni insieme ci impressiona ancora per la sua resilienza. Il calcio è la sua droga”.

Rinnovo Giroud Milan: firma pronta

Giroud è pronto a firmare con il Milan il rinnovo per altre 2-3 stagioni. Un rinnovo praticamente a vita da parte dell’attaccante francese che andrà a chiudere la carriera in rossonero quando avrà tra i 38 e 39 anni.

Al momento però non ha nessuna intenzione di fermarsi, perché è ancora decisivo come pochi in giro per il Mondo. Dopo il Mondiale con la Francia ogni occasione sarà buona per firmare l’accordo tra il Milan e Giroud.

