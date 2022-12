Mondiali: caso Messi, non può più entrare nel paese 😱

L’Argentina di Leo Messi vola ai Quarti di Finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale sudamericana scenderà in campo nei prossimi giorni contro l’Olanda in una sfida importantissima per chi riuscirà a qualificarsi alla semifinale del torneo, dove si incontrerà poi il Brasile (favorita della vittoria del Mondiale) o la Croazia. Intanto, arrivano notizie importanti che riguardano proprio il giocatore argentino in vista della scelta fatta.

Mondiali: Messi criticato, paese contro di lui

Questa volta si sta rendendo sempre più protagonista di questo Mondiale con la maglia dell’Argentina il calciatore del PSG che pare stia giocando il suo ultimo Mondiale in Qatar. Ci sono importanti aggiornamenti che arrivano dall’America per quello che sarà il futuro del giocatore, perché c’è una scelta anche politica questa volta di mezzo.

Ci sono state tante polemiche riguardo il gesto ripreso in un video negli spogliatoi dell’Argentina dopo i Mondiali dove Messi veniva ripreso calpestare la maglia del Messico dopo la partita vinta. Un gesto che però potrebbe essere stato ingigantito rispetto a quanto capitato realmente. Visto che anche il completino dell’argentino si trovava a terra.

Leo Messi potrebbe non poter più andare in Messico.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Messico: la deputata contro Messi

E’ la deputata del partito Movimento Regeneración Nacional Maria Clemente Garcia Moreno del Messico contro Messi per l’episodio della maglia della Nazionale calpestata. Intanto, nelle ultime ore, sarebbe stato presentato un disegno di legge in cui si intende dichiarare “persona non gradita” in Messico Lionel Messi. Tante le critiche anche stesso nel paese per i vari problemi che deve affrontare il Messico con alcuni deputati che si concentrano su certe cose come il calcio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: colpo a gennaio per la Roma

Argentina: i numeri di Messi ai Mondiali

Un Mondiale dove Messi si sta rendendo protagonista con l’Argentina. Dopo la prima partita persa con l’Arabia Saudita persa dove l’argentino numero 10 è stato anonimo dopo un gol su rigore, poi la svolta.

Il calciatore si è trascinato la Nazionale sulle spalle segnando due gol nelle successive tre partite tra le due del girone e anche agli Ottavi di Finale contro l’Australia. La prossima sfida sarà con l’Olanda ai Quarti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A: colpo stellare a gennaio