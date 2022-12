ULTIM’ORA – Juventus: Marotta lascia l’Inter e torna in dirigenza

Le ultime notizie di casa Juventus hanno del clamoroso per il ritorno di Beppe Marotta in dirigenza. L’attuale amministratore delegato dell’Inter ha scritto pagine di storia con il club bianconero che ora sta vivendo un momento particolare e complesso in vista del futuro. Le decisioni in dirigenza potrebbero riguardare il passato: ecco cosa sta succedendo in casa bianconera.

Juventus, Marotta lascia l’Inter e torna in dirigenza

Proseguono le indagini sulle intercettazioni e sul caso plusvalenza che vedono coinvolti gli ex dirigenti della Juventus. La Procura di Torin, la Consob e la FIGC hanno svelato una lista lunghissima di calciatori che Fabio Paratici intendeva portare in bianconero e tanti affari portati avanti nel modo sbagliato negli anni scorsi. La situazione è tenuta sotto controllo dai procuratori che nel giro di qualche settimana potrebbero concludere le indagini e decidere se andre a processo.

Le notizie che arrivano intorno al mondo Juventus non sono positive circa il futuro del club bianconero. La Procura continua a lavorare per scovare la verità e garantire le giuste conseguenze nel bene sportivo e delle legalità. Presto potrebbero essere presi provvedimenti esemplari se saranno provati determinati errori o si chiuderà tutto con un nulla di fatto se sarà provata l’innocenza della Juventus.

Intanto in casa Juventus si profila un gradito ritorno: Beppe Marotta può lasciare l’Inter e firmare per i bianconeri. L’attuale amministratore delegato dei nerazzurri è legato al passato bianconero e sta valutando seriamente un ritorno.

Juventus, torna Marotta? Le ultime

Nei pensieri della nuova Juventus c’è l’ipotesi di un grande ritorno: quello di Beppe Marotta. Secondo quanto riferito da La Repubblica, la grande tentazione in casa bianconera sarebbe quella di affidarsi all’attuale amministratore delegato dell’Inter, già vestitosi di bianconero in passato. In un momento di ricostruzione la sua figura potrebbe essere fondamentale per tornare a rendere grande la Juve.

L’attuale dirigente dell’Inter è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2025 e non ha ancora firmato alcun rinnovo con la squadra nerazzurra, anche se ha spesso ribadtito di sentirsi a casa.

Il suo futuro è in bilico e un possibile ritorno alla Juventus sarebbe la chiusura perfetta del cerchio, che lo aveva visto andare via dal club bianconero nel 2018.

Marotta alla Juventus: ancora nessuna telefonata

Al momento non c’è stata alcuna telefonata della Juventus a Marotta. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano, una chiamata dalla Juve lo farebbe vacillare e potrebbe anche tentare di liberarsi prima del tempo dall’Inter. In panchina ritroverebbe Allegri, tecnico che aveva cercato di portare all’Inter in tempi recenti e con cui ha vinto tanto in bianconero negli anni passati. Il futuro di Marotta si scrive nelle prossime settimane.

