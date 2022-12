“Juventus esclusa immediatamente”: decisione shock della UEFA 😱

La Juventus sarà esclusa dalle coppe europee con effetto immediato? I bianconeri sono avvolti da un alone di polemiche e di malumori visto quanto sta accadendo con le indagini aperte dalla Procura di Torino, dalla Consob e dalla FIGC che hanno portato anche la UEFA a voler indagare per capire al meglio le situazioni. Il futuro della Juventus si scrive a giorni e gli scenari potrebbero essere anche peggiori di quello che si poteva immaginare all’inizio del polverone.

Juventus esclusa dalle coppe europee: la decisione della UEFA

I problemi in casa Juventus continuano anche dopo le dimissioni della dirigenza. La notizia arrivata dalla società bianconera che ha cambiato tutto il CdA ha scatenato polemiche infinite che hanno portato a indagini importanti e dagli effetti immediati che potrebbero coinvolgere la sfera penale e la sfera sportiva. I problemi finanziari della Juventus dopo l’ultimo bilancio hanno portato alle dimissioni totali della dirigenza.

La Juventus è al centro di un tornado. La UEFA si è “iscritta” alle indagini di FIGC, Consob e Procura di Torino per capire se prendere provvedimenti contro i bianoneri anche a livello europeo. In casa bianconera i timori sono molteplici e presto potrebbero esserci novità molto importanti per la squadra di Allegri.

La Juventus rischia di essere esclusa dalle coppe europee con effetto immediato. E la punizione potrebbe riguardare non solo questa stagione ma anche il futuro. Aleksander Ceferin attende le disposizioni derivanti dalle indagini prima di agire.

Juventus esclusa dalle coppe: le ultime

Nelle ultime settimane è esploso il caso delle possibili violazioni al Fair Play Finanziario per la Juventus. Questione importante che incombe sul club bianconero e mettono in pericolo il futuro europeo. Il messaggio che arriva dall’ultimo bilancio del club è chiaro: si rischiano le coppe europee.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus deve necessariamente indicare tutti i rischi del Fair Play Finanziario l mercato, altrimenti violerebbe le regole di comunicazione. Ma questa comunicazione è legata all’apertura dell’inchiesta UEFA e al riferimento di Nyon alle possibili sanzioni.

Prima di parlare di Juventus esclusa dalle coppe europee, però, la UEFA indaga. Bisogna capire la situazione effettiva del bilancio. DA Nyon fanno sapere che per l’Europa no contano spostamenti di cifre da un anno all’altro, intercettazioni e plusvalenze delle quali è impossibile stabilire l’illeceità : in quel caso la Juventus può cavarsela con una multa.

UEFA: Juve esclusa dalle Coppe? Solo in un caso

La Juventus rischia seriamente di essere esclusa dalle coppe europee. Se fossero provati pagamenti in nero, attraverso società offshore, per non far figurare passivi più alti, si sarebbe ingannato il Fair Play Finanziario. E a quel punto per la Juventus non ci sarebbe solo una multa; sarebbe coinvolto il lato sportivo.

Il rischio massimo è l’esclusione della Juventus dalle coppe europee, con effetto immediato. A Nyon attendono il fascicolo della procura di Torino: solo allora si faranno un’idea concreta della gravità della situazione e si potrà parlare non più per ipotesi degli scenari che aspettano la Juve in Europa.

