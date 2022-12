Calciomercato: Cristiano Ronaldo con Messi e Mbappé, l’annuncio del presidente 💣

Situazione non facile quella del campione portoghese che, dopo essere stato messo alla porta dal Manchester United, è finito fuori dai radar anche nella Nazionale del Portogallo. Rapporto teso tra il giocatore e il commissario tecnico Santos. Ieri, per esempio, non è stato impiegato dal tecnico che l’ha tenuto per tutta la partita in panchina, nella straordinaria vittoria contro la Svizzera che ha permesso al club lusitano di qualificarsi ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Intanto in molti si interrogano sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato: svolta Cristiano Ronaldo, giocherà con Messi e Mbappé

Aggiornamenti di calciomercato in merito alla situazione di Cristiano Ronaldo. Dopo la super offerta dall’Arabia Saudita, che ha messo sul piatto un ricco contratto, c’è anche un’altra questione in ballo.

La volontà del giocatore è quella di restare in Europa. La sua speranza è giocare la prossima Champions League, ecco perché Jorge Mendes è a lavoro per accontentarlo.

Intanto arrivano le dichiarazioni del presidente del PSG in merito all’acquisto di Ronaldo nel prossimo calciomercato.

Cristiano Ronaldo al Psg, l’annuncio di Al Khelaifi

Una trattativa di calciomercato difficile quella dell’arrivo dell’attaccante Cristiano Ronaldo al Psg. A smentire tutto è lo stesso presidente del club francese nel corso di un’intervista a Sky Sport.

Queste le parole di Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, che ha chiuso per l’arrivo di Cr7 in Francia.

“Cristiano Ronaldo al Psg? Abbiamo tre giocatori là davanti, è davvero difficile pensare a lui per l’attacco. A Cristiano auguro il meglio, è ancora un giocatore fantastico e straordinario”.

Ronaldo, anche il Psg chiude le porte: dove può andare

Adesso si infittisce sempre di più la questione relativa al prossimo club che prenderà Cristiano Ronaldo nel calciomercato di gennaio 2023. Dopo il rifiuto da parte di Psg e Bayern Monaco, resta solo il Chelsea che ha la possibilità per definire questo colpo. Intanto sullo sfondo c’è la ricchissima proposta da parte dell’Al Nassr.

